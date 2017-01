Europees Parlement lijkt fletse voorzitter te kiezen

Het Europees Parlement spannend en relevant maken – altijd weer een lastige opgave. Niet in de laatste plaats door de Europarlementariërs zelf, die er vaak in slagen hun eigen ruiten in te gooien, zonder dat er ook maar een euroscepticus aan te pas komt. Dinsdag kiest het Europarlement een nieuwe voorzitter. Daar ging een opwindende race aan vooraf, vol intriges, ruzies en opstanden, maar het eindresultaat is waarschijnlijk een kater. De gedoodverfde winnaar, de Italiaanse christen-democraat Antonio Tajani (63), verbleekt bij huidig voorzitter Martin Schulz, de Duitse sociaal-democraat die van het Europees Parlement de gezaghebbende institutie wist te maken die het te vaak niet was.

Tajani gaat zelfs prat op zijn fletsheid. Schulz was in zijn ogen té zichtbaar geweest en uitgesproken, zei de Italiaan vorige week tijdens een verkiezingsdebat. „Het parlement heeft een voorzitter nodig, en niet iemand die zich gedraagt als een premier.”

De voorzittersstoel wordt doorgaans verdeeld door de twee grootste politieke families: christen-democraten (EVP) en sociaal-democraten (SLD). Zo ging dat ook in 2014 met Schulz. De socialist kreeg de post op voorwaarde dat hij na tweeënhalf jaar voor een christendemocraat zou plaatsmaken. Geen ongewone deal, ware het niet dat de socialisten ervoor tekenden toen het er nog op leek dat ze de Europese Raad, het machtige gremium van EU-leiders, mochten gaan leiden.

Het liep anders. De Poolse oud-premier Donald Tusk werd raadsvoorzitter, en aan het roer van de Europese Commissie, de derde grote EU-instelling, kwam een andere EVP’er: Jean-Claude Juncker. Onder die omstandigheden weigeren de socialisten nu ‘hun’ parlement af te staan aan nóg een christendemocraat. SLD-leider Gianni Pitella (58) wil nu zelf voorzitter worden. Het leidde de laatste maanden tot moddergooien over en weer, over wie welke afspraken heeft geschonden.

Geheime deal openbaar

Om de SLD in diskrediet te brengen maakte EVP-leider Manfred Weber vorige week de tot dan toe geheime tekst van de deal openbaar. Hij legde uit waarom de afspraak destijds gemaakt was: „Om ervoor de zorgen dat extremisten geen invloed krijgen” en het parlement stevig „in pro-Europese handen” te houden. Weber waarschuwt dat partijen als het Britse UKIP of het Front National zich dinsdag kunnen ontpoppen als spilfiguren in de verkiezingsstrijd, als de grote partijen blijven bekvechten.

Junckers Commissie had tot nu toe een bondgenoot aan het Europarlement. De wekelijkse etentjes van Schulz, Juncker en zijn rechterhand (en sociaaldemocraat) Frans Timmermans waren een begrip en garandeerden een soepel verloop van het wetgevingsproces. Het ploffen van de ‘grote coalitie’ was slecht nieuws voor Juncker, maar betekende ook het begin van een echte verkiezingsstrijd, zonder dealtjes vooraf.

Guy Verhofstadt (63), leider van de Europese liberalen (ALDE), sprong hier gretig op in. Hij ligt goed bij de Groenen, maar om de kloof met SLD en EVP te overbruggen is veel meer nodig. En dus ging hij aan de slag met de 5-sterrenbeweging van de Italiaanse komiek Beppe Grillo, met 17 zetels in het Europarlement een aantrekkelijke partij, die eerder al door Tajani het hof was gemaakt. Maar óók een club die geldt als populistisch en van de euro afwil.

De ‘Grillini’ zijn raadselachtig: na de Europese verkiezingen van 2014 sloten ze zich aan bij Nigel Farage’s UKIP, die de EU wil slopen, maar in de praktijk stemden ze vrijwel nooit mee met hun Britse fractiegenoten. Sterker nog: ze zitten qua stemgedrag het dichtste bij de Groenen, de EVP en ALDE, stuk voor stuk pro-Europees. Recente affaires rondom UKIP, over massaal misbruik van EU-subsidies, zaten de Italianen ook niet lekker.

Voor de Kerst benaderden de Grillini de Groenen, maar die wezen hen af. Vooral voor de sterk in het antifascisme gewortelde Duitse Groenen blijft met populisten in zee gaan onbestaanbaar, hoe constructief die ook zijn. Verhofstadt, als Belgisch oud-premier de dealmaker bij uitstek, toonde zich minder scrupuleus en zei ja. Grillo kondigde de alliantie vorige week maandag trots aan, maar diezelfde avond bleek Verhofstadt het verzet in zijn fractie totaal te hebben onderschat. De vergadering om zijn mede-liberalen te overtuigen duurde nog geen twintig minuten.

Door de afgang van Verhofstadt zit Tajani weer als gebeiteld, al zijn verrassingen niet uit te sluiten. Tajani is omstreden, zelfs binnen de EVP. Hij was ooit woordvoerder van ‘bunga bunga’ Silvio Berlusconi en greep als eurocommissaris (Industrie, 2009-2014) niet in toen de bewijzen voor ‘Dieselgate’ zich opstapelden. De stemming dinsdag is geheim, en hoewel Tajani cijfermatig aan kop gaat, is zijn voorsprong klein.

Binnen de EVP lopen genoeg mensen rond die wél goed liggen bij andere fracties, zoals de Ierse Mairead McGuinness. Pittig, charismatisch, vrouw. Zelfs de Groenen toonden zich bereid om op haar te stemmen. Maar de christen-democraten gingen voor veteraan Tajani, een ‘no go’ voor menigeen. Ook de sociaaldemocratische kandidaat is niet populair. Gianni Pitella was de afgelopen jaren de hondstrouwe soldaat van Schulz en niemand ziet een generaal in hem. Een ‘smoel’ zal ook hij het Europees Parlement niet geven.