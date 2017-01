‘Bescherm transgenders expliciet tegen discriminatie’

Transgenders moeten bij wet expliciet beschermd worden tegen discriminatie. Daarvoor dienen D66, PvdA en GroenLinks een wetsvoorstel in, staat te lezen op de website van Transgender Netwerk Nederland (TNN).

Het gaat om het aanpassen van de Algemene wet gelijke behandeling. Daarin staat dat discriminatie op basis van “geslacht” en “hetero- of homoseksuele-gerichtheid” niet mag. Als het aan de initiatiefnemers ligt komen daar de termen “geslachtskenmerken”, “genderidentiteit” en “genderexpressie” bij.

Het idee voor een wet stamt al uit augustus 2016, maar nu dienen Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Vera Bergkamp (D66) en Keklik Yücel (PvdA) hem ook echt in. Volgens hen is de wet nodig omdat er nog altijd veel discriminatie is jegens transgenders. Zo ligt het werkloosheidspercentage van de groep een stuk hoger en is er veel onbegrip.

Intersekse

De wet betreft ook intersekse personen (zo’n 85 duizend in Nederland). Dat zijn mensen die niet alleen strikt mannelijke of vrouwelijke kenmerken hebben, zoals een vrouw zonder baarmoeder. Van transgenders zijn er ongeveer 50 duizend in Nederland. Zij identificeren zich niet met het geslacht dat bij hun geboorte is geregistreerd.

Het TNN reageert positief op het voorstel voor de initiatiefwet. De organisatie noemt het een “mooie stap voorwaarts” en hoopt dat de wet nog voor de verkiezingen behandeld zal worden.