Asscher: praktijken moslim- actiegroep zijn ‘verderfelijk’

De radicaal-islamitische actiegroep Moslims in Dialoog voert op sociale media campagne tegen medegelovigen die een te gematigd geluid zouden laten horen. Een aantal liberale moslims voelt zich dermate geïntimideerd dat zij aangifte hebben gedaan. Minister Lodewijk Asscher (Integratie, PvdA) noemt de praktijken van de activisten „verderfelijk” en verzekert dat zij op de radar staan van zijn ministerie.

Moslims in Dialoog bestaat uit een onbekend aantal radicale moslims die sympathie hebben uitgesproken voor terreurbeweging IS. Zij voeren op Twitter en Facebook actie tegen liberale moslims, die hun een doorn in het oog zijn omdat zij zich uitspreken tegen jihadgangers in Syrië. De actiegroep maakt deze gematigde moslims uit voor hypocrieten, dieven of verraders. Een aantal van hen heeft aangifte gedaan.

Moslims in Dialoog voert onder andere campagne tegen Yassin el-Forkani, een van de imams die zich uitspreken tegen jihadgangers. Ze schilderen hem op sociale media af als ‘afvallige’ en roepen op zijn preken te boycotten. Hier wordt door sommigen gehoor aan gegeven. Bij jongerenwerker Ibrahim Wijbenga, een andere criticaster van jihadgangers, vielen de activisten zijn werkgevers lastig.

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) is ook doelwit van de actiegroep. „Het is pure intimidatie. Ze proberen je te verstoten uit de moslimgemeenschap door je weg te zetten als verrader of hypocriet. Met die termen bedoelen ze dat je een afvallige bent, het is een vogelvrijverklaring”, zegt het Kamerlid.

Van twee mensen werden adresgegevens online gezet door Moslims in Dialoog. Marcouch wil de actiegroep laten verbieden. „Dit lijkt op georganiseerde intimidatie die ontwrichtend is voor de samenleving. In de strijd tegen terreur hebben wij weerbare moslims nodig, geen moslims die tot zwijgen worden gedwongen.”

In een reactie laat minister Asscher weten het „onaanvaardbaar” te vinden „dat mensen die hun stem verheffen worden geïntimideerd en onder druk gezet”. Asscher: „Het vrije woord en de vrijheid om wel of niet te geloven zijn centrale waarden, die we met hand en tand zullen verdedigen. Deze club hebben we op de radar en we moeten ze zo min mogelijk ruimte geven om mensen te intimideren. Daarom is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen zodat de politie handelend kan optreden.”

Tot nu toe leidden aangiften niet tot vervolging. Het is onduidelijk wie schuilgaat achter de actiegroep, die anoniem opereert. NRC heeft geprobeerd dit te achterhalen. Naspeuring op internet wijst in de richting van salafisten uit Hilversum.