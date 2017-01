Amerikaans circus Ringling Bros, 146 jaar, stopt er mee

Het Amerikaanse Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus sluit in mei 2017 na 146 jaar de deuren. Dat meldt persbureau AP. Vanwege teruglopende bezoekersaantallen en aanhoudende ruzies met dierenactivisten kan het bedrijf, dat twee verschillende circussen omvat, niet meer rondkomen. Ringling Bros. is één van de meest bekende circusbedrijven ter wereld en wordt “the Greatest Show on Earth” genoemd.

Het circus begon halverwege de 19e eeuw met tours door de Verenigde Staten. De Barnum- en Ringling-families raakten bekend door hun shows met exotische dieren en acrobatische stunts. De olifanten waren daarbij het uithangbord van de groep. Veertien jaar geleden klaagden dierenactivisten Ringling Bros. and Barnum & Bailey aan voor mishandeling van deze dieren.

In 2016 besloot het circus om de dieren uit het programma te halen. Uiteindelijk werd de rechtszaak verworpen; Ringling Bros. spande zelf een zaak aan tegen de dierenactivisten en kreeg een schikking van 25.2 miljoen dollar omdat onder andere de Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie ASPCA smeergeld zouden hebben betaald aan een ooggetuige.

Meerdere oorzaken

Het mocht niet baten. Nadat de olifanten uit het programma verdwenen, daalde de kaartverkoop nog harder, schrijft eigenaar Kenneth Feld op de website. Volgens Feld zijn er “meerdere oorzaken” voor het falen van het circus, maar “de grote vijand is de tijd”. Feld zegt dat het tegenwoordig door de kortere aandachtsspanne van kinderen en veranderende interesses van het publiek vrijwel onmogelijk is om een circus nog met winst te exploiteren. Het verdwijnen van de olifanten hielp ook niet, maar was “de juiste keuze”.

Het bedrijf verhuist de overgebleven leeuwen, tijgers, kangoeroes en andere dieren naar “geschikte plekken”. Het centrum waar de gepensioneerde olifanten naar toe zijn gebracht blijft bezit van de familie Feld.