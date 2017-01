Deze week is hun thema de inauguratie van Donald Trump als 45ste president van de Verenigde Staten, later deze week.

Hun illustratie is gebaseerd op de bronzen sculptuur King and Queen van de Britse beeldhouwer Henry Moore, dat hij in 1952 ontwierp.

Op het werk van Kamagurka en Herr Seele zien we zowel de King als de Queen met het hoofd van Trump. Het bronzen beeldje ernaast is van de president, ook Trump. Op de achtergrond staat het Witte Huis afgebeeld.