Vliegtuig naar Amsterdam bijna in botsing boven Gent

Een verkeersvliegtuig van Air France op weg naar Amsterdam is op 1 januari boven de Belgische stad Gent bijna in botsing gekomen met een Egyptisch vrachtvliegtuig van Egypt Air. Belgische media berichten daar zaterdag over.

De Belgische luchtvaartautoriteit FOD Mobiliteit en de Belgische luchtverkeersleider Belgocontrol bevestigen de bijna-botsing in de lucht aan de krant De Standaard. Sven Heyndrickx, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Mobiliteit zegt tegen dat dagblad:

“Op 1 januari is er boven de ruime regio Gent een incident geweest tussen twee vliegtuigen en we onderzoeken dat.”

Vliegtuigen kwamen veel te dicht bij elkaar

De twee toestellen kruisten elkaar volgens de Belgische omroep VRT, vooral door onachtzaamheid van de Egyptische bemanning, veel te dicht bij elkaar op circa 6 kilometer hoogte. De afstand tussen de twee vliegtuigen bedroeg amper 90 meter verticaal en 1.370 meter horizontaal.

De Airbus A320 van Air France had de daling naar Schiphol ingezet. De Egyptische Airbus A300 was net opgestegen van het vliegveld van Oostende en vloog naar Kairo. Of en hoeveel Nederlanders er aan boord waren bij de vlucht van Air France van Parijs naar Amsterdam is niet bekend.

Bemanning Egypt Air negeerde instructies verkeersleiding

Volgens mensen betrokken bij het onderzoek negeerde de Egyptische bemanning drie keer instructies van de verkeersleiding om niet hoger te vliegen, meldt de VRT. Tot overmaat van ramp negeerde de bemanning ook een alarmsignaal dat afging omdat de de twee toestellen elkaar zo dicht naderden. Volgens Belgocontrol treft de luchtverkeersleider geen blaam.

De Belgische Air Accident Investigation Unit (AAIU), onderdeel van FOD Mobiliteit, is een onderzoek gestart naar dit “serieuze incident”. Dat onderzoek loopt nog.