Spanje pakt vermoedelijke Rotterdamse jihadganger op

In Spanje is op verzoek van de Nederlandse justitie een vermoedelijke jihadhanger opgepakt. De 31-jarige Marokkaanse Nederlander was waarschijnlijk van plan om af te reizen naar Irak of Syrië, om zich aan te sluiten bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de Nederlander verdacht wordt van deelname aan een terroristische organisatie.

In de Catalaanse stad Figueras, niet ver van de grens met Frankrijk, werd de vermoedelijke jihadganger opgepakt. De Spaanse krant La Vanguardia meldt dat de verdachte uit Turkije naar Spanje is gereisd. Zijn aanhouding kwam voort uit samenwerking tussen inlichtingendiensten van verscheidene landen.

Andere Nederlandse jihadgangers

De Turkse politie pakte in december vorig jaar nog twee Nederlandse jihadgangers op in Turkije. Een van hen was de 22-jarige Nederlander Reda Nidalha uit Leiden. Die vertelde een aantal maanden terug bij de BBC over zijn tijd bij terreurgroep Islamitische Staat.

Hij zat toen in een interneringskamp van rebellenbeweging Jaysh al-Tahrir. De jongen werd opgepakt, omdat hij volgens diverse media geprobeerd zou hebben te ontsnappen en vervolgens naar Turkije vluchtte.

De 31-jarige Rotterdammer die zaterdag is opgepakt, wordt zodra de overleveringsprocedure is afgehandeld uitgeleverd aan Nederland. Als jihadgangers in Nederland terugkeren worden ze volgens protocol direct vastgezet en wordt er een strafrechtelijk onderzoek gestart.