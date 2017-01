SpaceX lanceert weer succesvol raket na ontploffing

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk, heeft zaterdag voor het eerst weer satellieten gelanceerd, nadat in september vorig jaar een raket ontplofte. Het gaat om tien commerciële satellieten gelanceerd met een Falcon 9-raket.

Vanaf de Vandenberg luchtmachtbasis in Californië werd om 09.54 uur lokale tijd (18.54 uur Nederlandse tijd) de raket gelanceerd. De satellieten worden in een baan om de aarde gebracht voor het bedrijf Iridium Communications Inc.

Na ongeveer negen minuten na de lancering belandde de stuwraket zonder problemen op een platform in de Stille Oceaan. Het bedrijf vangt de gebruikte raket op, zodat deze weer opnieuw gebruikt kan worden.

Zuurstoftank

Dat de raket die in september gelanceerd werd kon exploderen kwam volgens een onderzoeksteam door problemen met een zuurstoftank. De Falcon 9-raket had een Israëlische communicatiesatelliet moeten lanceren die door Facebook zou worden gebruikt. Facebook wilde daarmee internettoegang in onder meer arme delen van Afrika verbeteren door er als provider op te treden.

De schade door de ontploffing liep op tot in de tientallen miljoenen euro’s, omdat zowel de raket als de satelliet aan boord werd vernietigd. Ook liepen door de explosie meerdere geplande lanceringen vertraging op.

De beelden van de ontploffing vier maanden geleden:



SpaceX is één van de twee bedrijven die het internationale ruimtestation ISS van de NASA bevoorraadt. Musk, ook bekend van de digitale betaaldienst PayPal, wil de komende jaren ook commerciële vluchten naar de ruimte gaan aanbieden.