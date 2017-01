Huiszoekingen bij terreuronderzoek België

De Belgische politie heeft “in een onderzoek naar terreur” in Brussel vier huiszoekingen verricht. Daarbij zijn drie personen meegenomen voor verhoor, zo meldt de Vlaamse omroep VRT.

De huiszoekingen vonden onder meer plaats in Molenbeek. De buurt werd afgezet en gemaskerde politiemannen waren op zoek naar wapenopslagplaatsen, maar wapens en/of munitie werden niet aangetroffen.

De VRT meldt ook dat er een vrachtwagen van het leger met militairen aanwezig was “wat toch wijst op de ernst van de situatie”, aldus de omroep.

Het drietal dat meegenomen is voor verhoor, krijgt zondag te horen of ze worden aangeklaagd, of worden vrijgelaten. Een woordvoerder van de politie kon tegenover de VRT verder geen details vrijgeven over de huiszoekingen.

Abdeslam

Gemaskerde agenten vielen ook een huis binnen in de Delaunoystraat. In die straat in de Brusselse voorstad Molenbeek, werden vorig jaar ook al huizen doorzocht. Toen was men op zoek naar terreurverdachte Salah Abdeslam.

Hij werd kort daarna opgepakt in de Vierwindenstraat, volgens de VRT vlakbij de straat waar zaterdagavond een huiszoeking plaatsvond.