Nabestaanden MH17: opnieuw zoeken naar menselijke resten

Het is voor nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 onverdraaglijk dat er mogelijk nog steeds menselijke resten in Oekraïne liggen. Zij willen dat het gebied waar het vliegtuig ruim twee jaar geleden neerstortte opnieuw wordt onderzocht op achtergebleven menselijke resten. Voorzitter Evert van Zijtveld van Stichting Vliegramp MH17 heeft dat zaterdag gezegd.

Stichting Vliegramp MH17, waarin nabestaanden zijn verenigd, gaat op korte termijn praten met het Openbaar Ministerie. Dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Stukje bot

De Nederlandse journalist Michel Spekkers, die het rampgebied bezocht, keerde onlangs terug met een stukje bot dat afkomstig bleek van een van de passagiers van de Boeing 777 van Malaysia Airlines die in 2014 werd neergehaald.

De politie nam het botstuk en andere voorwerpen van de rampplek in beslag, nadat Spekkers was geland op Schiphol.

Het OM had de nabestaanden eerder al geïnformeerd dat er in de loop van de tijd meer resten zouden kunnen worden gevonden. Van Zijtveld wijst erop dat dit stuk bot is gevonden op een plek waar die resten niet werden verwacht.

Heel zwaar

De wetenschap dat er misschien nog menselijke resten liggen is “heel zwaar’” voor nabestaanden, benadrukt Van Zijtveld.

“Het hoort daar niet.”

Hij wijst er tegenover de NOS op dat de betrokken familieleden nu moeten gaan beslissen wat ze met de gevonden menselijke rest doen.

“Ga je het graf openen, moet je weer een crematie laten plaatsvinden, ga je het afstaan aan de overheid voor verder onderzoek?”

Kritiek op journalist Spekkers

Spekkers had toegezegd dat hij op Schiphol, in het bijzijn van collega en medereiziger Stefan Beck, de spullen vrijwillig aan het OM zou overhandigen. Volgens het OM zou vervolgens echter “de indruk zijn ontstaan” dat Spekkers en Beck alsnog probeerden ander MH17-materiaal langs de douane te krijgen. Hierop werd de bagage van beide journalisten in beslag genomen. Vervolgens werd nog meer materiaal aangetroffen, waaronder een voorwerp “dat mogelijk een menselijke rest zou kunnen zijn”, aldus het OM afgelopen zondag.

Het meenemen van resten bij de rampplek kwam Spekkers op veel kritiek te staan. Het OM en nabestaanden stelden dat Spekkers het materiaal meteen had moeten overdragen aan de autoriteiten. Spekkers bood vervolgens zijn excuses aan en zei het materiaal “juist voor de nabestaanden” te hebben meegenomen.