Kredietbeoordelaar Moody’s schikt voor 800 miljoen euro

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s heeft vrijdagavond voor 864 miljoen dollar (810 miljoen euro) geschikt in een rechtszaak die werd aangespannen door verschillende Amerikaanse overheden. De kredietbeoordelaar gaf in de jaren voor de kredietcrisis te rooskleurige beoordelingen aan risicovolle hypotheken. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend.

De kredietbeoordelaar moet 437 miljoen dollar (410 miljoen euro) betalen aan het ministerie van Justitie, de rest wordt verdeeld tussen 21 staten en het federale district van Washington.

Risicovolle financiële producten

Moody’s lag onder vuur voor het geven van een goede beoordeling aan producten die eigenlijk zeer risicovol waren. Zo gaf Moody’s het meest kredietwaardige oordeel aan zeer risicovolle hypotheken verpakt in ondoorzichtige financiële producten. Deze producten werden wereldwijd verkocht. Toen de eigenaren niet meer konden betalen, kwamen de banken in de problemen. Dit zorgde uiteindelijk voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008.

Moody’s gaf toe dat het de eigen richtlijnen niet heeft gevolgd in het beoordelen van de risicovolle hyptheken. In een verklaring zei het Openbaar Ministerie:

“Moody’s is er niet in geslaagd om zich te houden aan zijn eigen standaarden en voldeed niet aan zijn eigen belofte voor transparantie in de aanloop naar de recessie.”

Advocaat Paul J. Fishman benadrukte in de verklaring dat het oordeel van de kredietbeoordelaar van grote invloed is:

“Mensen dachten dat ze konden vertrouwen op het oordeel van Moody’s met betrekking tot deze producten. Maar wanneer deze niet open en eerlijk zijn beoordeeld, komen individuele investeerders hieronder te lijden, net als het vertrouwen in de hele financiële sector.”

Hervormingen

In de schikking is ook afgesproken dat Moody’s een aantal hervormingen zal doorvoeren om ervoor te zorgen dat de beoordelingen in de toekomst onafhankelijk zullen zijn, zoals het scheiden van de commerciële activiteiten van de beoordelingen. Ook heeft Moody’s toegezegd ervoor te zorgen dat veranderingen in de beoordelingsmethoden onafhankelijk zullen worden bekeken.

Moody’s is één van de grootste kredietbeoordelaars ter wereld. Samen met Standard & Poor’s (S&P) en Fitch hebben ze zo’n 92 procent van de kredietbeoordelingsmarkt in handen. Twee jaar geleden schikte Standard & Poor’s al voor 1.4 miljard dollar (1.3 miljard euro) in een rechtszaak gebaseerd op dezelfde beschuldigingen.

Tijdens het uitbreken van de financiële crisis in de zomer van 2008, lieten de drie kredietbeoordelaars al weten hun praktijken ten aanzien van complexe hypotheekproducten te gaan aanpassen. Dit kwam voort uit een onderzoek van de openbare aanklager in New York naar hun rol in de kredietcrisis.

Hoewel de kredietbeoordelaars geen formele rol hebben, hun oordeel valt wettelijk gezien onder de vrijheid van meningsuiting, is hun invloed groot. De beoordeling van de kredietbeoordelaars zijn onder andere voor banken, van grote invloed op hun investeringen.