Een van de hoofdverdachten aanslag Bangladesh opgepakt

De politie in Bangladesh heeft vrijdagavond één van de hoofdverdachten van de aanslag op een café vorig jaar in de hoofdstad Dhaka opgepakt. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de lokale politie.

Het zou gaan om Jahangir Alam, die vrijdagavond tijdens een inval in de stad Tangail werd opgepakt. Het hoofd van de opsporingsdiensten zei volgens het persbureau:

“Hij was één van de bedenkers van de aanslag.”

De autoriteiten verdenken de radicale beweging Jama’at ul Mujahideen Bangladesh (JMB), die zich heeft aangesloten bij Islamitische Staat (IS), van betrokkenheid bij de aanslag. De verdachte zou een commandant zijn van deze beweging in het noorden van het land. IS heeft de aanslag opgeëist.

Bij de aanslag op een vol café in de diplomatenwijk Gulshan in de hoofdstad Dhaka kwamen op 1 juli vorig jaar 22 mensen om het leven, onder wie zeven Japanners, negen Italianen, één Amerikaan en één Indiër.

Vorige week lieten opsporingsdiensten in Bangladesh nog weten twee militanten om het leven te hebben gebracht, onder wie een van de andere hoofdverdachten van de aanslag. In totaal heeft de politie inmiddels zo’n vijftig verdachten doodgeschoten tijdens vuurgevechten, onder wie de brein achter de aanslag, de in Bangladesh geboren Canadees Tamim Ahmed Chowdhury.

De aanslag in het café in Dhaka was de grootste aanslag op buitenlanders in de geschiedenis van het land. Premier Sheikh Hasina, die tot dan toe passief had gereageerd op terreuraanslagen, beloofde in actie te komen tegen islamitische militanten. Afgelopen jaren is de terreur in Bangladesh toegenomen: radicale moslims plegen regelmatig aanslagen op seculiere bloggers, atheïsten, religieuze minderheden en soms ook op buitenlanders.