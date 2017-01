DJ Martin Garrix wint popprijs op Noorderslag

DJ Martin Garrix heeft de Popprijs 2016 gewonnen. Garrix werd door de jury omschreven als een artiest ”met imposante cijfers”. Sinds zijn doorbraak zagen al ruim twintig miljoen mensen hem optreden.

Volgens de jury onderscheidt de dj, die in het echt Martijn Garritsen heet, zich van anderen door zijn “drang naar vernieuwing en feilloze gevoel voor melodie en hits” als In The Name Of Love. De dj brak in 2013 internationaal door met de hit Animals. Op YouTube is het nummer bijna een miljard keer afgespeeld.

In oktober werd de twintigjarige dj ook al uitgeroepen tot populairste dj van de wereld door DJ Magazine. In 2015 stond hij nog op de vierde plek in die lijst. Afgelopen november won hij bovendien voor de tweede keer een European Music Award (EMA) voor beste elektronische act en een voor beste optreden. Garrix werkte de afgelopen jaren samen met grote namen als de inmiddels gestopte dj Avicii en zijn grote voorbeeld Tiësto, alias Tijs Verwest.

De bekendmaking van de Popprijs gebeurde op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. Omdat Garrix in het buitenland is, kon hij de prijs niet ontvangst nemen, maar hij sprak het publiek toe via een videoboodschap. De prijs bestaat uit tienduizend euro en een beeld van Theo Mackaay.



De Popprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar New Wave (Lil’ Kleine en Ronnie Flex). Op dezelfde avond werden ook de IJzeren Podiumdieren toegekend, de prijzen van de popsector. TivoliVredenburg in Utrecht werd uitgeroepen tot beste poppodum van Nederland. Eurosonic Noorderslag zelf viel ook in de prijzen en kreeg de prijs voor beste festival.