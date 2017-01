Knegt en De Vries pakken goud op 500 meter

Sjinkie Knegt en Rianne de Vries hebben beiden zaterdag bij de EK shorttrack in Turijn goud gepakt op de 500 meter. Dylan Hoogerwerf veroverde op dezelfde afstand zilver.

De 26-jarige De Vries ging vanaf de start meteen aan kop, maar leek na een aantal ronden toch voorrang te moeten verlenen aan de Italiaanse favoriete Arianna Fontana. Echter, toen de vijfvoudig Europees kampioene De Vries wilde inhalen, ging ze hard onderuit waarna de Nederlandse alsnog de koppositie wist vast te houden en als eerste over de finish kwam.

Tweevoudig Europees kampioen Knegt pakte het goud op de 500 meter kort nadat hij bij de 1500 meter onderuit ging in de eindstrijd. Dat gebeurde tijdens een inhaalactie waarbij hij een tikje uitdeelde aan de Hongaar Viktor Knoch. Knegt kreeg daarvoor na afloop een straf.

De Vries staat door haar eerste EK-zege op de 500 meter tweede in het tussenklassement, met zes punten minder dan Fontana. Knegt klom in het tussenklassement naar de tweede plaats, met een achterstand van drie punten op koploper Semen Elistratov uit Rusland.

Teleurstellend

Suzanne Schulting werd zaterdag in de halve finales van de 500 meter uitgeschakeld. Ze kreeg een straf voor een onreglementaire inhaalactie. Daardoor valt Schulting buiten de punten op deze afstand.

De negentienjarige Schulting eindigde eerder op zaterdag ook al een tikje teleurstellend als vierde in de finale op de 1500 meter. Door die twee min of meer mislukte onderdelen op zaterdag is de Europese titel voor haar niet meer haalbaar. Vooraf liet ze nog weten dat ze in Turijn vol voor EK-goud zou gaan.