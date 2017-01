Campagne barst los met reeks verkiezingscongressen

1300 CDA'ers in Barneveld - suikertaks heet hangijzer Het CDA is vandaag bijeen in Barneveld. De kandidatenlijst werd al in november vastgesteld, nu debatteren de leden over het verkiezingsprogramma. Er zijn 338 amendementen ingediend, dat zijn wijzigingen op het concept-programma. Dat klinkt veel, maar vier jaar geleden kwamen de leden nog met 1.400 amendementen. Het grootste debat gaat vandaag waarschijnlijk over de suikertaks. Het partijbestuur wil zo’n suikerbelasting; afspraken over het verminderen van suiker, zout en vet in voedingsproducten moeten minder vrijblijvend worden. De leden vinden echter dit echter onzin. CDA-leider Sybrand Buma spreekt zijn partijgenoten rond 16.00 uur toe. titia_k Titia Ketelaar Bij @cdavandaag in Barneveld, bijna 1.300 leden zijn er https://t.co/HHF9xWgbNf 14 januari 2017 @ 09:38

'Tikkeltje ongebruikelijk': Klaver wil premier worden Voorafgaand aan het verkiezingscongressengeweld van dit weekend probeerde GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver gisteravond de aandacht op zich te vestigen met de boodschap dat hij premier wil worden. "Een tikkeltje ongebruikelijk", zo erkende hij ook zelf: GroenLinks heeft momenteel vier zetels in de Tweede Kamer en staat in de Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van de grootste landelijke peilingen) tussen de 10 en 13 zetels. Dat is een groot verschil met de PVV (31-37) en VVD (22-26). Maar Klaver verweerde zich op de campagnebijeenkomst in Nijmegen tegen de in zijn ogen voorspelbare kritiek. "Waarom wacht die Klaver niet nog een paar jaar, zullen ze zeggen." De problemen van Nederland zijn volgens de GroenLinks-leider echter te groot. "Daarom kan ik niet wachten, daarom kunnen wij niet wachten." "Het Torentje is niet het eindpunt van een politieke loopbaan, maar het begin van maatschappelijke verandering", zei Klaver. Foto ANP / Piroschka van de Wouw.

'Medewerkers PVV slepen partij voor de rechter' Geen PVV-congres vandaag, maar wel nieuws over de partij van Wilders. Het AD meldt dat twee medewerkers van de PVV een rechtszaak begonnen tegen de partij. Ze zouden zijn gepest op de werkvloer, gedwongen zijn om overuren te maken en niet zijn beloond voor hun werk. Eén van de twee medewerkers is volgens de krant arbeidsongeschikt verklaard vanwege "disproportionele druk". De medewerkers, die onafhankelijk van elkaar een rechtszaak zouden zijn begonnen, eisen van de partij een schadevergoeding van 328.000 euro en 221.000 euro, aldus het AD. De zaak zou deze maand voor de rechter komen. Volgens het AD zou de arbeidsinspectie bezig zijn met onderzoek maar de arbeidsinspectie ontkent dit. De inspectie zegt op dit moment niet bezig te zijn met een onderzoek. Volgens een woordvoerder heeft de inspectie vorig jaar naar aanleiding van een klacht van een medewerker een onderzoek uitgevoerd en geconstateerd dat de werkdagen niet goed werden ingedeeld en dat er geen officiële regeling was voor het draaien van piketdiensten. De inspectie heeft de PVV ten slotte een waarschuwingsbrief gestuurd. Het is niet voor het eerst dat PVV'ers klagen over de werkdruk. Michael Heemels, ex-fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten van Limburg en voormalig woordvoerder van Geert Wilders, zei dat hij zijn toevlucht zocht in drank en drugs om de werkdruk aan te kunnen. In het voorjaar werd bekend dat hij in vijf jaar tijd ongeveer 175.000 euro had gestolen uit de kas van de provinciale fractie om zijn drank- en drugsverslaving te kunnen financieren.