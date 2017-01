Akkoord tussen muitende soldaten en regering Ivoorkust

De regering van Ivoorkust heeft een akkoord weten te bereiken met de muitende soldaten in het land. Dat bericht persbureau AP. Wat de condities precies zijn, en of het de onrust in het land met de snelst groeiende economie van Afrika onmiddellijk zal beëindigen, is nog onduidelijk. De recente geschiedenis van Ivoorkust is er een vol van onrust en burgeroorlog.

Het akkoord werd bereikt na onderhandelingen tussen de minister van Defensie, Alain-Richard Donwahi, en de muitende soldaten in de stad Bouaké.

De soldaten eisten een hoger loon, uitbetaling van in het verleden beloofde bonussen, snellere promotiemogelijkheden en betere leefomstandigheden. Het ging om vrij veel geld. In het geval van de nog niet uitbetaalde bonussen bijvoorbeeld om bijna 20.000 Amerikaanse dollar per soldaat voor maar liefst 8.000 soldaten.

160 miljoen dollar

In de uren voordat de deal in Bouaké werd gesloten, verzamelden zich honderden soldaten rondom het huis waar de onderhandelingen plaatsvonden. Op een militaire basis in hoofdstad Abidjan kwam het bovendien tot een kort vuurgevecht.

De onderhandelaars zelf willen de condities van het akkoord nog niet prijsgeven, maar een soldaat vertelde aan persbureau AP dat de overheid zou hebben toegezegd de verschuldigde bonussen uit te betalen. Zij zou daar maandag al mee beginnen. Als dit waar is, zou het betekenen dat alleen deze toezegging de overheid van Ivoorkust al 160 miljoen Amerikaanse dollar gaat kosten.

Eerder akkoord bleek gebakken lucht

Het is de tweede keer dat de overheid een akkoord bekendmaakt. President Alassane Ouattara kondigde ook op 7 januari, een dag nadat de muiterij begon, een akkoord aan. Dat bleek toen gebakken lucht. Vrij snel erna hervatten de soldaten hun protest en gijzelden zij zelfs tijdelijk de minister van Defensie.

President Ouattara kwam in 2011 aan de macht na zware gevechten volgend op verkiezingen waarbij de zittende president Laurent Gbagbo weigerde zijn verlies te erkennen. De rellen kostten aan zeker 3.000 mensen het leven. De twaalf jaar ervoor leed Ivoorkust onder een burgeroorlog. Sinds 1990 sloegen soldaten volgens AP al tien keer aan het muiten.