26 doden bij gevechten leger Jemen en rebellen

Bij gevechten tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger van Jemen zijn in het land sinds vrijdag zeker 26 doden gevallen. Onder de doden zijn 23 Houthi-rebellen, zo meldt persbureau AFP.

De gevechten vonden plaats vlakbij de strategische zeestraat Bab el-Mandeb, die de Rode Zee met de Golf van Tadjoura en de Golf van Aden verbindt. Het leger probeert sinds begin deze week rebellen die zich daar ophouden te verdrijven. Het leger wordt daarin gesteund door Saoedie-Arabië.

Het doel is om met luchtsteun van Saoedie-Arabië een gebied van 450 kilometer langs de zeestraat Bab el-Mandeb van de Houthi-rebellen in te nemen. Een arts die werkzaam is in een ziekenhuis in een gebied dat in handen is van de Houthi’s, laat tegenover persbureau AFP weten dat er zeker 23 gewonden gevallen zijn door de gevechten.

Verenigde Staten

De Houthi-rebellen kwamen in 2011 in opstand tegen het regime van president Hadi. In 2014 escaleerde het conflict en sindsdien woedt in Jemen een burgeroorlog waarbij het Jemenitisch regime gesteund wordt door Saoedie-Arabië.

De Verenigde Staten steunden de Saoedische coalitie weer met inlichtingen en wapens. Drie maanden geleden begonnen ook de VS te bombarderen op gebieden die in handen zijn van Houthi-rebellen. De aanvallen kwamen nadat het Amerikaanse marineschip USS Mason vanaf land beschoten werd.