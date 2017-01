Zeventien camera’s rond Madonna en Prince

Foto: ANP

Egbert van Hees vond dat zijn vak nogal werd onderschat. „In Nederland kijkt men toch altijd wat geringschattend neer op een tv-regisseur”, zei hij eens in De Telegraaf. „Dat doe je zo maar even, denkt men. Maar voor mij is televisie ook kunst”.

Naam: Egbert van Hees (1946-2017) Geboren te: Lichtenvoorde Was: tv-regisseur

In de televisiewereld stond Van Hees in elk geval in hoog aanzien. In de jaren zeventig bracht hij de talkshows van Sonja Barend, zijn toenmalige geliefde, glanzend in beeld. Daarna was hij 25 jaar lang regisseur van de TV Show van Ivo Niehe. En eind jaren tachtig maakte hij de live-registraties van concerten met wereldsterren als Prince, Madonna en Tina Turner. In 1989 ontving hij van zijn vakgenoten een International Monitor Award, een Oscar voor tv-regisseurs.

Na een afgebroken rechtenstudie bracht een beroepentest hem op het idee van een opleiding bij de tv. Zijn eerste baantje kreeg hij als regie-assistent bij de NCRV: „Mijn eerste opdracht was uit Utrecht laarzen halen voor Ria Valk.” Daarna regisseerde Van Hees allerlei popprogramma’s, waaronder TopPop en de eerste tv-registratie van het Pinkpop-festival (1976). Maar al snel nam hij ook de beeldregie van talkshows en de Sterrenshow van Willem Ruis op zich.

De concertregistraties begonnen in 1987 met een optreden van zanger Lionel Richie in het Rotterdamse Ahoy. Hij was dermate tevreden dat hij de lof van Egbert van Hees en IDTV-producent Harry de Winter overal rondbazuinde. Madonna was de eerste die vervolgens toehapte. In hoog tempo volgden Prince, Pink Floyd en Tina Turner. Van Hees zette zeventien camera’s rond die podia en koos ter plekke, live, het beeld dat hij op dat moment het beste vond. Prince noemde het resultaat „een wonder”, aldus De Winter.

In opdracht van de Italiaanse televisie maakte Van Hees ook nog een reeks specials met popgroten als Sting, Bruce Springsteen en Whitney Houston.

Vanaf eind jaren negentig kreeg hij echter steeds minder werk. „Jonge regisseurs waren sneller en goedkoper”, zegt zoon Martijn van Hees. „En als zijn naam viel, werd er vaak gezegd: die zal wel heel duur zijn, die kunnen we niet betalen.” Een jaar of tien geleden stopte Egbert van Hees met werken en nam de verzorging op zich van zijn twee kinderen uit een later huwelijk.

Hij stierf een week geleden aan een hersentumor, 70 jaar oud.