Wat als Nixon had kunnen twitteren

„De inlichtingendiensten hadden dit nepnieuws nooit mogen lekken”, twitterde Donald Trump woensdag. „Leven we in nazi-Duitsland?” De president-elect reageerde op een ongeverifieerd spionagerapport dat hem als chantabel afschildert.

Enige argwaan jegens de diensten was ook zijn voorgangers niet vreemd. Zo wilde Nixon FBI-directeur J. Edgar Hoover ontslaan, maar bedacht zich. „We may have on our hands here a man who will pull down the temple with him, including me”, registreerden de Nixon Tapes in 1971. Maanden later overleed Hoover. „Jesus Christ! That old cocksucker!”, memoreerde Nixon de man die sinds 1924 directeur was en acht presidenten had gediend.

Hoovers biograaf Anthony Summers citeert in Official and Confidential een zorg van president Truman: „We willen geen Gestapo, maar de FBI neigt die kant wel op te gaan. Ze steken hun neus in seksschandalen en doen aan chantage. Alle congresleden en senatoren zijn bang voor hem.” De titel van de biografie ontleende Summers aan de code van een dossier met 1.605 memo’s over politici die Hoover in zijn kantoor bewaarde.

Narcistisch en paranoïde, zo diagnosticeerde psychiater Harold Lief de almachtige agent. „Dat produceert een autoritaire persoonlijkheid. Hoover zou een perfecte nazi geweest zijn.”

