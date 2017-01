VS scherpen immigratiebeleid voor Cubanen aan

De Verenigde Staten hebben donderdag het immigratiebeleid voor Cubanen aangescherpt. President Barack Obama heeft een regeling ingetrokken waarmee Cubanen, eenmaal aangekomen op Amerikaans grondgebied, automatisch een verblijfsvergunning kregen. Dat meldt persbureau AP.

De intrekking van de zogeheten ‘natte voeten-droge voetenregeling’, die sinds 1995 van kracht was, gaat per direct in. De VS en Cuba hebben hierover maandenlang onderhandeld. In een verklaring laat Obama weten dat de VS van nu af aan Cubaanse migranten “hetzelfde gaan behandelen als migranten uit andere landen”. Cubanen die illegaal het land proberen in te komen en geen humanitaire hulp nodig hebben, kunnen nu uitgezet worden volgens de Amerikaanse immigratiewet.

Cuba heeft ermee ingestemd dat Cubaanse staatsburgers die de VS willen uitzetten en migrantendrenkelingen weer op te nemen. De Cubaanse overheid heeft het besluit van Obama geprezen en zegt het een belangrijke stap is om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren.

118.000 Cubaanse migranten sinds oktober 2012

Obama gebruikt een administratieve regeling waarmee hij het Amerikaanse immigratiebeleid per direct kan aanpassen. De aankomend president Donald Trump kan het besluit zo ook weer ongedaan maken nadat hij geïnaugureerd is volgende week. Trump heeft herhaaldelijk kritiek geuit op Obama´s besluit om de betrekkingen met Cuba te verbeteren.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid hebben sinds oktober 2012 meer dan 118.000 Cubanen zich gemeld bij de Amerikaanse immigratiedienst. Tussen oktober 2015 en november 2016 waren dat er 48.000.