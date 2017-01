Vluchtelingen in de problemen door Europees winterweer

Nederland gaat hulp bieden aan vluchtelingen die vastzitten in kampen in Griekenland, waar momenteel een koudegolf heerst. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR luidde eerder op vrijdag de noodklok over de vluchtelingenopvang in Europa. Persbureau Reuters meldt op basis van de organisatie dat er door de kou al vijf mensen zijn overleden in opvangplaatsen in Griekenland.

Daarnaast zouden duizend mensen in onverwarmde tenten en vluchtelingenkampen zitten in Griekenland. Nederland stuurt daarom onder meer dekens, slaapzakken, tenten, verwarming en matrassen, zo liet Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) vrijdag weten. De vluchtelingen zitten volgens de minister vast onder “verschrikkelijke omstandigheden”.

Ploumen trekt een ton uit voor de hulpoperatie en hoopt dat de goederen later op vrijdag nog in Griekenland arriveren. Meerdere landen zouden volgens de minister de vluchtelingen hulp bieden en met de Griekse autoriteiten wordt momenteel overlegd over hoeveel hulp er nodig is.

De UNHCR waarschuwt dat kinderen wegens de lage temperaturen snel ziek worden en dat landen daarom snel in actie moeten komen: “Er moeten levens gered worden hier en dus is er geen tijd voor bureaucratische afwikkelingen.”

De vluchtelingenorganisatie en een lokale partner brachten onlangs al kwetsbare vluchtelingen op Lesbos over naar hotels. De meeste migranten leefden in tenten, maar dat was vanwege het winterweer niet meer houdbaar. De Europese Unie financierde volgens de UNHCR een plan voor noodopvang op de korte termijn.

Rode Kruis

Het Rode Kruis zegt ook de handen vol te hebben door het strenge winterweer in grote delen van Europa. In sommige landen daalt de temperatuur tot 30 graden onder nul.

Volgens de hulporganisatie is het aantal dodelijke slachtoffers in Europa door de koudegolf opgelopen tot veertig. In de zwaarst getroffen gebieden zijn noodteams van de hulporganisatie aan het werk. Ze delen daar warme kleren, dekens en voedsel uit, maar verlenen ook medische zorg.