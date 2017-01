Topman Belastingdienst weg na mislukte reorganisatie

De topman van de Belastingdienst, directeur-generaal Hans Leijtens, legt per direct zijn functie neer. Leijtens werd in november 2015 aangesteld om de problemen bij de Belastingdienst op te lossen, maar slaagde daar niet in.

Leijtens geeft aan dat hij zichzelf niet meer de aangewezen persoon vindt om de Belastingdienst te leiden. In een begeleidende persverklaring staat dat “het accent van de functievervulling dusdanig verschoven is dat zijn persoonlijke verwachtingen over de functie van directeur-generaal Belastingdienst en deze functievervulling onvoldoende op elkaar aansloten”. Leijtens krijgt een nieuwe functie: kwartiermaker voor de integriteitskamer op het eiland Sint Maarten.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën verklaart tegenover ANP dat er binnen twee weken een opvolger zal worden benoemd.

Driesterrengeneraal

Leijtens was voordat hij werd aangesteld als directeur-generaal driesterrengeneraal en commandant van de Koninklijke Marechaussee. De voornaamste taak die hij meekreeg bij zijn aanstelling was er voor zorgen dat de grote reorganisatie van de Belastingdienst goed verliep. Vijfduizend van de in totaal 29.000 mensen moesten vertrekken, en er moesten 1.500 nieuwe, liefst jonge en hoogopgeleide werknemers worden aangetrokken voor ICT en toezicht.

Dat liep echter anders: door een te royale vertrekregeling ontspoorde de reorganisatie. De te grote uitstroom van personeel heeft het budget dat hiervoor gereserveerd was inmiddels met 70 miljoen euro overschreden. Bovendien dreigt er een tekort aan belangrijke functionarissen.

Onder curatele

Staatssecretaris Wiebes (VVD) van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, gaf afgelopen zomer aan dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ambtelijke top ligt. Wiebes hekelde daarbij de autonomie van de fiscus. Daarop stelde hij in oktober vorig jaar de Belastingdienst onder curatele. Leijtens kreeg als gevolg daarvan minder bevoegdheden.

In december vorig jaar werd duidelijk dat er een nieuwe uittocht van hoog opgeleid personeel dreigt nu de fiscus onder verscherpt toezicht is geplaatst. Volgens de vakbond van hogere ambtenaren bij Financiën (VHMF) zorgt die situatie voor een extra bezuinigingsdrift bij de Belastingdienst waarbij vertrekkend personeel niet wordt vervangen.