Schorseneren in een sausje

Dit recept stamt uit 1867 en is van Henriëtte Davidis, een van de beroemdste kookboekenschrijvers van Duitsland. Haar Keukenboek was eind 19de, begin 20de eeuw standaardliteratuur voor elk Duits gezin.

Schil de schorseneren met een dunschiller, schrap daarna met een mes de laatste donkere stukjes weg. Spoel ze af onder warm stromend water, snijd ze in vingerlange stukken en dompel ze meteen in koud water met 1 eetlepel bloem om ze wit te houden. Laat de schorseneerstukken uitlekken. Breng in een pan ruim water aan de kook. Doe de schorseneren erin met de wijnazijn, 15 gram boter en het zout en laat 15 minuten zachtjes koken. Giet het vocht af.

Maak intussen de saus. Smelt 20 gram boter in een steelpan, doe 20 gram bloem erbij en roer tot een papje. Laat dit enkele minuten zweten. Giet dan lepel voor lepel wat opgewarmde groentefond erbij. Roer steeds goed tot de vloeistof is opgenomen, en laat de saus steeds weer even aan de kook komen. Rasp de nootmuskaat erover. Doe de schorseneren in de saus en verwarm nog 5 minuten op laag vuur. Klop de eierdooier los. Doe er dan 1 eetlepel van de hete saus bij, terwijl je goed blijft kloppen. Herhaal dit nog een paar keer totdat de eidooier op temperatuur is. Giet hem dan in de pan bij de schorseneren, roer goed door. De saus mag niet meer koken.