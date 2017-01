Tata kiest dit keer voor een topman van binnen het bedrijf

Natarajan Chandrasekaran, de nieuwe roerganger van Tata Group, India’s grootste bedrijvenconglomeraat, heeft doorzettingsvermogen. In 2007 moest hij op last van de dokter gaan hardlopen. Aanvankelijk hield hij dat nog geen honderd meter voor, maar negen maanden later voltooide hij zijn eerste marathon.

Donderdag werd Chandrasekaran, ‘Chandra’ voor intimi, door Tata’s vijfkoppige selectiecomité unaniem gekozen tot bestuursvoorzitter van Tata Sons, de houdstermaatschappij van Tata Group. Daarmee heeft Tata Group na het ontslag van Cyrus P. Mistry na ruim twee maanden weer een topman.

Mistry (48) werd eind oktober plots aan de kant geschoven door het bestuur van Tata Group, dat actief is in onder meer de chemie, ICT, bouw en staalproductie. In Nederland is Tata eigenaar van de Hoogovens in IJmuiden (9.000 werknemers) en in Groot-Brittannië onder meer van Landrover. Tata’s Europese staaltak, die behalve in Nederland ook in het Verenigd Koninkrijk grote staalfabrieken exploiteert, lijdt zware verliezen en is al maandenlang in gesprek met de Duitse concurrent ThyssenKrupp over een vorm van samenwerking.

Chandrasekaran (53) vervult al ruim twintig jaar directiefuncties binnen het concern. Sinds 2009 is hij bestuursvoorzitter van Tata Consultancy Services (TCS), India’s grootste en succesvolste IT-bedrijf. Hij stuurde het bedrijf met groot succes door de economische crisis. Terwijl andere Indiase IT-bedrijven voortploeterden, wist hij de omzet bijna te verdrievoudigen, van 6,5 tot 16,5 miljard dollar (15,5 miljard euro). TCS is inmiddels met ruim 370.000 werknemers India’s grootste particuliere werkgever.

Hij begon bij TCS als boerenzoon, die weigerde in de voetsporen van zijn vader te treden, maar liever computertechniek studeerde. Vanaf de jaren tachtig klom hij snel op. In 1999 wist hij de aandacht van de leiding van Tata op zich te vestigen met het opzetten van een afdeling ‘e-business’, die binnen vijf jaar een omzet van een half miljard dollar opbracht.

Chandrasekarans belangrijkste taak wordt het oplossen van de problemen bij een aantal noodlijdende onderdelen van het concern. Behalve de staaldivisie in Europa presteert ook de telefonie-tak slecht. Zijn voorganger slaagde er niet in het tij te keren bij deze bedrijfsonderdelen.

Inmiddels is duidelijk dat Mistry op staande voet werd ontslagen omdat hij zijn belofte gebroken zou hebben dat hij Tata’s tradities, waarden en ethiek zou respecteren. Mistry zou hebben aangestuurd op massa-ontslagen, wat hem in botsing bracht met Ratan Tata (80), de laatste telg van de Tata-familie die tot 2012 het bedrijf leidde en Mistry als opvolger van buiten het concern binnenhaalde.

Mistry vocht zijn ontslag aan en maakte onder meer bekend dat Tata een afschrijving van 18 miljard dollar boven het hoofd hing. Sinds dat bedrag op straat ligt, hebben de banken aangekondigd dat geld lenen duurder zal worden voor de Tata Group. Door nu te kiezen voor een succesvolle topman uit het eigen concern die hij al vele jaren kent, hoopt Tata te voorkomen dat in de toekomst opnieuw met modder zal worden gegooid.

Ratan Tata feliciteerde Chandrasekaran vrijdag in een tweet. „Het is een gecompliceerde baan, maar ik ben er zeker van dat hij de groep naar nieuwe hoogten zal voeren, en de waarden en ethiek permanent zal beschermen.” Doet hij dat niet, zo weten we nu, dan grijpt Ratan Tata, die nog altijd grote macht binnen het bedrijf heeft, zelf snoeihard in.