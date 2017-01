SP wil geen lijstverbinding met andere linkse partijen

De SP wil in de komende verkiezingscampagne geen verbond met andere linkse partijen. Hoewel links er slecht voorstaat in de peilingen, spreekt het SP-bestuur zich uit tegen een voorstel van partijleden om een lijstverbinding te vormen met GroenLinks en de PvdA.

Wat is een lijstverbinding? Na de Kamerverkiezingen wordt de kiesdeler vastgesteld: het totaal aantal geldige stemmen gedeeld door 150. Meestal ligt die net boven de 60.000 stemmen. Als alle ‘hele zetels’ zijn toegewezen blijven een aantal restzetels over, omdat een partij bijvoorbeeld 80.000 zetels haalt, of 140.000. Al die restzetels moeten eerlijk verdeeld worden over de partijen. Doorgaans maken partijen die veel stemmen hebben gekregen (dus de grootste fracties) meer kans op een restzetel. Partijen die een lijstverbinding aangaan worden voor deze berekening als één club gezien – zo maken ze dus meer kans op een restzetel. Verder heeft een lijstverbinding geen gevolgen: de partijen vormen geen gezamenlijke fractie in de Kamer.

Partijen met een lijstverbinding maken meer kans op restzetels, omdat overgebleven stemmen onderling verdeeld worden. In 2012 trokken PvdA, SP en GroenLinks wél samen op: de huidige GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver dankt zijn Kamerzetel aan die samenwerking. Klaver heeft vrijdagavond in Nijmegen gezegd dat hij premier wil worden. „Het torentje is niet het eindpunt van een politieke loopbaan, maar het begin van maatschappelijke verandering”, zei hij.

GroenLinks laat weten wel open te staan voor een lijstverbinding. Ook het PvdA-bestuur zal op het partijcongres dit weekend steun vragen voor een linkse lijstencombinatie, „vanuit het gezamenlijke streven naar een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving.” Verwacht wordt dat de PvdA-leden ja zullen zeggen.

‘Niet voortdurend discussiëren’

Maar de SP, die ook dit weekend congresseert, ziet zo’n lijstverbinding niet zitten. „Over linkse samenwerking moet je niet voortdurend discussiëren, maar links samenwerken moet je vooral doen”, schrijft het partijbestuur in de stukken voor het congres. Samenwerken doet de SP „alleen en altijd om inhoudelijke redenen en via concrete voorstellen voor samenwerking”. In theorie kunnen de SP-leden zaterdag alsnog kiezen voor een links verbond, maar meestal volgen ze de partijtop.

Het ‘nee’ van de SP is een tegenvaller voor de nieuwe PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. Hij heeft gezegd in de verkiezingscampagne samen te willen optrekken met de SP en GroenLinks. Als er niet eens een lijstverbinding komt, lijkt de kans klein dat PvdA en SP het eens zullen worden over gezamenlijke programmapunten.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2015 wilde de SP ook geen lijstverbinding met de PvdA.