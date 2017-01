Sneeuwproblemen in het oosten, code oranje ingetrokken

De sneeuwval op donderdagnacht zorgt vooral voor problemen op de weg in het midden en oosten van het land. Zo ligt er tot 12 centimeter sneeuw in de Betuwe en in het grensgebied met Duitsland. Het KNMI heeft code oranje voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg beëindigd. Naar verwachting zal die gladheid halverwege de ochtend zijn verdwenen. Voor het hele land geldt nog wel code geel.

De Verkeersinformatiedienst verwacht een zware ochtendspits in het oosten. Daar is op veel plekken het wegdek nog altijd wit. Volgens Weeronline ligt in Arnhem 12 centimeter sneeuw. Maar ook uit Twente, de Achterhoek en de Veluwe komen meldingen van ruim 10 centimeter sneeuw.

Door de sneeuwval ontstonden in de nacht van donderdag op vrijdag diverse files. Op snelwegen schaarden vrachtwagens, waardoor ze overdwars kwamen te staan en wegen dicht moesten.

De brandweer in Gelderland had het druk met stormschades. Door het gewicht van de sneeuw braken in verschillende steden en dorpen takken van bomen af. Vrijdag komen er ook in Zeeland en Zuid-Holland zware windstoten voor.

4,8 miljoen kilo zout

Rijkswaterstaat heeft donderdagnacht 4,8 miljoen kilo zout gestrooid. Ook is veel sneeuw weggeschoven door sneeuwschuivers, aldus een woordvoerder tegenover ANP. Regulier strooit Rijkswaterstaat, als ze alle rijkswegen in Nederland op een winterse nacht één keer doen, 1,5 miljoen kilo zout. Nu is echter op meerdere wegen een aantal keer gestrooid. Met weinig verkeer wordt zout echter slecht ingereden.

Vrijdag trekken er weer winterse buien over het land, met kans op onweer. Net als het KNMI waarschuwt ook Weeronline voor zeer zware windstoten aan de kust, tot 115 kilometer per uur. Het gaat vooral eind van de middag en in de avond stormen aan de kust.

Het treinverkeer ondervindt weinig problemen. Alleen tussen Den Bosch en Sittard rijden minder intercity’s.