Servië zet Fransen onder druk om uitlevering oud-premier Kosovo

Als Frankrijk oud-premier Ramush Haradinaj van Kosovo niet aan Servië uitlevert, zal Servië niet meer meewerken aan uitleveringsverzoeken van Frankrijk. Dat heeft de Servische regering vrijdag gezegd, meldt persbureau Reuters.

“Als iemand die veroordeeld is of aangeklaagd voor brute moorden, marteling en verkrachting en niet aan Servië wordt uitgeleverd, zullen we hetzelfde doen met verzoeken van Frankrijk”, zei minister Kuburovic van Justitie op een persconferentie.

Haradinaj werd op 4 januari opgepakt op het vliegveld Basel-Mulhouse-Freiburg. Er loopt een Servisch arrestatiebevel tegen hem, vanwege de verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999. Of Haradinaj wordt uitgeleverd door Frankrijk is nog niet bekend. Een Franse rechtbank besloot donderdag wel dat de Kosovaar moet worden vrijgelaten zolang er nog geen beslissing is genomen. Hij is verplicht in Frankrijk te blijven.

Tribunaal

Kosovo heeft de EU juist opgeroepen stappen te ondernemen om Servië ertoe te bewegen het arrestatiebevel te laten vallen. Het land wil gesprekken onder leiding van de EU worden stopgezet die moeten zorgen voor een normalisatie van de banden tussen Kosovo en Servië.

Volgens Servië was Haradinaj als leider van het paramilitaire Bevrijdingsleger van Kosovo verantwoordelijk voor het martelen, ontvoeren en vermoorden van etnische Serviërs en Albanezen, die werden verdacht van collaboratie met Serviërs. Het Joegoslaviëtribunaal sprak hem in eerste aanleg en hoger beroep vrij van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. In 2015 pakte Slovenië Haradinaj al op op verzoek van Servië. Na diplomatieke druk werd hij toen vrijgelaten.

Haradinaj was in 2004 en 2005 de premier van Kosovo, dat toen nog niet de onafhankelijkheid van Servië had uitgeroepen. Toen hij door het Joegoslaviëtribunaal werd aangeklaagd, trad hij af.