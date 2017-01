Schrijver van The Exorcist op 89-jarige leeftijd overleden

William Peter Blatty, auteur van het horrorboek The Exorcist en scenarioschrijver van de gelijknamige film, is overleden. Hij is 89 jaar oud geworden, zo meldt ABC News.

Blatty overleed donderdag in een ziekenhuis in Maryland. De schrijver leed al enige tijd aan een vorm van bloedkanker.

De Amerikaanse schrijver bracht zijn eerste boek uit in 1960, maar bekend werd hij door zijn boek The Exorcist dat in 1971 verscheen. Het boek werd in 1973 door regisseur William Friedkin verfilmd en won een Oscar.

Bezeten kind

Het boek en de film The Exorcist gaan over een door de duivel bezeten kind. Beelden van het kind genaamd Regan MacNeil werden iconisch onder horrorfans. Na deel 1 van The Excorcist, volgde nog vier delen: Exorcist II: The Heretic (1977), The Exorcist III (1990), Exorcist: The Beginning (2004) en Dominion: Prequel to the Exorcist (2005).