Sarina Wiegman bondscoach voetbalvrouwen

Sarina Wiegman moet de Oranje Leeuwinnen, het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal, naar internationaal succes leiden. De 47-jarige Wiegman is door de KNVB aangesteld als bondscoach tot en met 2019, meldt de voetbalbond vrijdag. Wiegman was assistent-bondscoach van de eind vorig jaar ontslagen Arjan van der Laan.

Eerste en voorlopig belangrijkste opdracht voor Wiegman wordt het aankomende Europees kampioenschap. Dat vindt in juli en augustus plaats in Nederland. De vorige bondscoach werd ontslagen omdat de KNVB er geen vertrouwen in had dat hij de juiste persoon was om de voetbalvrouwen een goed EK te laten spelen. Die persoon is Wiegman wel, stelt de KNVB in een verklaring. Technisch directeur Hans van Breukelen:

“Met de aanstelling van Wiegman zetten we de koers voort die we voor ogen hebben met het Nederlands vrouwenteam. Zij heeft ruime ervaring met dit team, heeft de juiste instelling, de knowhow en het enthousiasme om er een succes van te maken.”

Staat van dienst

Wiegman heeft ook ervaring als speelster in het Nederlands elftal. Van 1987 tot en met 2001 speelde ze 104 interlands. In 2014 werd ze assistent bij de Oranje Leeuwinnen. Naast haar werk bij de bond was Wiegman ook assistent bij het tweede team van Sparta. Volgens de KNVB was ze daarmee de eerste vrouw die bij een betaald voetbalclub in Nederland werd aangesteld.

De KNVB maakte ook de aanstelling van een nieuwe assistent bekend. SC Heerenveen-coryfee Foppe de Haan (73) was al adviseur van het vrouwenvoetbalelftal sinds de zomer van 2016, maar zal nu naast Wiegman als assistent op de bank plaatsnemen.

Nederland - twaalfde op de wereldranglijst - neemt het op het EK in de poulefase op tegen Noorwegen (elfde), Denemarken (vijftiende) en België (25ste). Op het EK in 2009 reikten de vrouwen tot de halve finale, vier jaar later werden ze in de groepsfase uitgeschakeld. Tijdens het WK in 2015 strandde het elftal in de achtste finales.