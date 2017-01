Rutte-II deed - grotendeels - wat het beloofde in 2012

Niet alles lukte, maar het tweede kabinet-Rutte heeft het grootste deel van zijn regeerakkoord uit 2012 kunnen realiseren. Van alle plannen werd maar twintig procent niet uitgevoerd, zo blijkt uit een inventarisatie van NRC.

Het eigen risico in de zorg is niet inkomensafhankelijk geworden. Ook lukte het niet om gevangenen te laten meebetalen aan hun celstraf en om meer gymles te geven op basisscholen. Maar van de 271 plannen in het akkoord ‘Bruggen Slaan’ uit 2012 zijn er 158 gelukt en 59 deels gelukt. Zo slaagde het kabinet erin om structureel netto 16 miljard euro te besparen: de eerste doelstelling uit het regeerakkoord. De AOW-leeftijd werd verhoogd naar 67 jaar. Ook besloot het kabinet over de aanschaf van de JSF. Minder belangrijke plannen werden ook uitgevoerd zoals een verbod op huwelijken tussen neef en nicht. Wilde dieren in het circus werden verboden.

Oppositie

Het kabinet vergaarde steun voor zijn plannen door te polderen. Er werden afspraken gemaakt met sociale partners en oppositiepartijen, vooral D66, ChristenUnie en SGP, maar een enkele keer ook met GroenLinks.

Toch steunden ook andere oppositiepartijen de meeste wetsvoorstellen van Rutte II, blijkt uit een inventarisatie door het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden.

Het CDA stemde bijvoorbeeld voor 267 van de 310 wetsvoorstellen van Rutte II (86 procent). De SP stemde voor 216 wetten (70 procent) en de PVV voor 185 wetten (60 procent). Naast instemming met de 156 wetsvoorstellen die zo oncontroversieel waren dat de Tweede Kamer ze aannam als hamerstuk.

Rutte II is het eerste kabinet sinds 1998 (Paars I) dat niet voortijdig is gevallen. Het kabinet vergaarde steun voor zijn plannen bij de oppositie, die de coalitie in de Eerste Kamer aan een meerderheid hielp.

Na de verkiezingen van 15 maart wordt het kabinet demissionair. Dan mag het alleen nog maar lopende zaken afhandelen.