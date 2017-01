Ook in Groningen is het flink dringen

Toen Nienke de Greef (25) haar zoektocht naar een huis net was begonnen, werd ze er nog „heel blij” van. „Als ik een mooi huis bezichtigde, zag ik mezelf er al meteen helemaal wonen.” Maar dat enthousiasme ging er „vrij snel” vanaf.

Keer op keer werden De Greef en haar vriend afgebeld voor bezichtigingen, omdat het huis ineens toch al was verkocht. Toen ze wél de kans kregen om een bod te doen, werden ze overboden. Op een ander huis waarop ze wilden bieden, bleek een ander ook al te hebben geboden, boven de vraagprijs. Hun maximumprijs van 200.000 euro schroefden ze steeds verder op. Nu, na twee jaar zoeken, is het toch gelukt – voor 250.000 euro. Maandag krijgen ze de sleutel.

Wie nu automatisch denkt dat De Greef en haar vriend zochten in Amsterdam, heeft het mis. Ze waren op zoek naar een eengezinswoning in Groningen. De gekte op de woningmarkt is niet meer alleen iets van de Randstad, zo blijkt uit jaarcijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag publiceerde.

In Groningen en ook Eindhoven komen nu ook tientallen kijkers op één huis af, wordt stevig overboden, en worden huizen binnen een paar dagen verkocht. „Zo gek heb ik het nog niet meegemaakt”, zegt de Groningse makelaar Eric van der Schaaf, van Wichers Van der Schaaf.

Groei zwakt af Minder aanbod, dus hogere prijzen De sterke groei van de huizenmarkt neemt dit jaar af, zo voorspelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag. Na een recordverkoop van 165.000 woningen door NVM-makelaars vorig jaar, daalt het aanbod van koopwoningen flink, wat de prijzen opstuwt. In het laatste kwartaal van 2016 verkochten NVM-makelaars bijna 45.800 woningen, 15 procent meer dan in 2015. Het aanbod van koopwoningen was in het laatste kwartaal van vorig jaar 28 procent kleiner dan een jaar eerder. De huizenprijzen lagen gemiddled 9 procent hoger in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Geen tweede bezichtiging

In de stad Groningen is de gemiddelde huizenprijs het afgelopen jaar met 12 procent gestegen, naar 207.000 euro, blijkt uit de laatste NVM-cijfers. De gemiddelde verkooptijd is gedaald naar 28 dagen. Een jaar eerder duurde het gemiddeld nog 49 dagen om een huis kwijt te raken. In Eindhoven is de huizenprijs in 2016 ook fors gestegen: met 9 procent, naar 255.000 euro. De gemiddelde verkooptijd daalde van 77 naar 52 dagen.

Ter vergelijking: in Amsterdam, waar de huizenmarkt al een tijd oververhit is, nam de gemiddelde huizenprijs in 2016 toe met 23 procent, naar 358.000 euro. Een huis wordt daar gemiddeld binnen 26 dagen verkocht.

Het resultaat: de Eindhovense huizenzoeker voelt zich „opgejaagd”, zegt Rob Princen, directeur van Makelaarskantoor Huibers. „Voorheen was een tweede bezichtiging heel gebruikelijk. Nu zitten we hier elke dag afspraken af te bellen omdat de woning al verkocht is.”

In Eindhoven stond een huis tijdens de crisis zo zes tot acht maanden te koop, zegt makelaar William van Griensven, van VMG Makelaars. „Nu maar een paar weken.” Voorheen trok een Eindhovens huis van drie ton misschien twee kijkers in de maand, zegt Van Griensven. „Als je geluk had. Nu zijn dat er zo acht in een week.”

Om de grote stroom kijkers aan te kunnen organiseert zijn kantoor nu vaker een ‘open huis’, in plaats van een-op-eenbezichtigingen. „In Amsterdam doen ze niks anders”, weet Van Griensven. Voorheen deed hij ook weleens een open huis, maar dan juist als hij bang was dat er te weinig mensen op een huis af zouden komen. „Om ze te triggeren.”

Eindhovense huiseigenaren die een groter huis willen, kopen nu eerst een nieuw huis, en verkopen daarna pas hun oude woning. Rob Princen: „Dat was altijd omgekeerd.”

In Groningen is het niet veel anders. Makelaar Eric van der Schaaf laat weleens „vijftig man” hetzelfde huis zien. Eigenaren van goed onderhouden woningen, „met fatsoenlijke keuken en badkamer”, kunnen soms kiezen uit tien kopers. Van der Schaaf ziet „excessen van 10 tot 15 procent boven de vraagprijs.” Makelaar Jan Palland van Makelaardij Groningen heeft „bovenwoninkjes” verkocht van „20 mille boven de vraagprijs”, van 165.000 euro.

Makelaars waarschuwen kopers voor de gekte. Van der Schaaf adviseert mensen vooraf aan hun zoektocht te bepalen wat ze maximaal voor een huis willen betalen én daaraan vast te houden. „Om niet te verdrinken in hectiek van de markt.”

Concurrentie van expats

Waar komen al die fanatieke kopers in Groningen en Eindhoven vandaan? „Ik heb het idee dat jonge mensen die hun droom moesten uitstellen door de crisis nu en masse op jacht gaan”, zegt Van der Schaaf uit Groningen. In Eindhoven hebben lokale bewoners concurrentie van expats die ook op huizenjacht zijn. Zij werken bijvoorbeeld bij technologiebedrijven als Philips of ASML en komen vaak uit Azië. „Steeds meer expats kiezen ervoor om te kopen”, zegt Rob Princen – dat huis raken ze toch wel kwijt als ze weer naar een ander land verhuizen.

Net als in de Randstad wijken sommige huizenzoekers in Groningen en Eindhoven uit naar de dorpen rondom de stad waar ze éígenlijk wilden wonen. In Groningen trekken mensen bijvoorbeeld naar Zuidhorn, ten westen, of Haren – makelaar Jan Palland: „het Wassenaar van het Noorden” – ten zuiden van de stad. De dorpen boven Groningen zijn minder populair, zegt Palland, vanwege het risico op aardbevingen. In Eindhoven trekken mensen bijvoorbeeld naar Veldhoven, waar ASML gevestigd is.

Zo erg als in Amsterdam – hét voorbeeld van een oververhitte huizenmarkt – is het bij hen nog niet, zeggen de makelaars uit Groningen en Eindhoven. Rob Princen uit Eindhoven hoort wel eens verhalen van Amsterdamse collega’s. „Daar worden woningen ongezien verkocht, op basis van wat mensen op internet hebben gezien. Dat hebben wij nog niet meegemaakt.”