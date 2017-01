Onderhandelen en problemen oplossen: vier jaar Rutte II in beeld

2012

29 oktober

54 dagen na de verkiezingen wordt Rutte II gepresenteerd, VVD en PvdA – goed voor 79 Tweede Kamerzetels – zijn samen 16 miljard aan extra bezuinigingen overeengekomen. In razend tempo zijn verregaande besluiten genomen over onder meer de beperking van de hypotheekrenteaftrek en het inkorten van de WW-duur.

9 november

Al snel ontstaan de eerste barsten. Onder de VVD-achterban breekt onrust uit over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het regeerakkoord wordt aangepast.

2013

13 februari

Een gelegenheidscoalitie van kabinet en D66, ChristenUnie en SGP bereikt een akkoord over de woningmarkt met minister Blok (VVD, links op de foto’s). Die coalitie is nodig, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. De vijf partijen hebben daar precies genoeg zetels – 38 van de 75.

11 april

Na weken onderhandelen is er een nieuw sociaal akkoord. De ‘doorgeschoten’ flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt gecorrigeerd door onder meer het ontslagrecht aan te passen. Het ontslagrecht wordt minder rigoureus beperkt dan eerder de bedoeling was.

30 april

Koningin Beatrix treedt af, voor het eerst in 123 jaar krijgt Nederland weer een koning: Willem-Alexander

12 oktober

Weer een gelegenheidscoalitie, nu over de begroting van 2014 en de bezuinigingen van extra zes miljard euro. Na weken onderhandelen bereikt het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP het ‘Herfstakkoord’. De gedoogsteun van de drie partijen wordt bestendigd.

2014

30 januari

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) stapt op. Hij ligt dan al geruime tijd onder vuur door huur- en toeslagenfraude door Bulgaren, waarvan de Belastingdienst op de hoogte blijkt te zijn.

19 maart

De regeringscoalitie is de verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen. Met name de val van de PvdA in het ‘rode bolwerk’ Amsterdam, waar de partij de afgelopen 65 jaar onafgebroken de grootste was, is een klap voor de sociaal-democraten.

17 juli

Een Boeing van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 wordt neergeschoten boven Oost-Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, komen om. Vanaf de eerste dag is de strategie van premier Rutte: eerst de lichamen bergen, en dan een onderzoek naar de daders. Hij blijft neutraal tot dat is afgerond.

17 oktober

Bert Koenders (PvdA) volgt zijn partijgenoot Frans Timmermans, die vicevoorzitter van de Europese Commissie is geworden, op als minister van Buitenlandse Zaken.

16 december

Onverwacht stemmen drie PvdA-senatoren tegen de afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze, een van de pijlers van het zorgakkoord. Drie dagen wordt er onafgebroken onderhandeld tot er een compromis wordt gevonden.

2015

9 maart

Minister van Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven (beide VVD) stappen op naar aanleiding van een schikking met Cees H. die Teeven als officier van justitie heeft getroffen. Volgens Opstelten ging het om twee miljoen gulden, maar het verdwenen ‘bonnetje’ toont aan dat het om 4,7 miljoen ging.

18 maart

Bij de Provinciale Statenverkiezingen verliest de coalitie opnieuw terrein. Gevolg is ook dat VVD en PvdA, twee maanden later, nog maar 21 zetels in de Eerste Kamer hebben. De 15 zetels van de drie gedoogpartijen, die winnen, zijn ook niet meer voldoende voor meerderheid in de senaat. D66 is de grote winnaar van de verkiezingen.

15 april

VVD en PvdA denken anders over wat er met uitgeprocedeerde asielzoekers moet gebeuren, de zogenoemde bed-bad-en-broodregeling die gemeenten bieden. De PvdA vindt opvang humaan, zodat illegalen niet gaan zwerven. De VVD vreest een aanzuigende werking. Het compromis: opvang in zes gemeenten voor ,,een beperkt aantal weken”. Die afspraken zijn nog niet concreet uitgewerkt.

6 oktober

Inwoners van het Drentse dorp Oranje blokkeren de weg voor de auto van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) en daarna twee bussen met asielzoekers. Het verzet daar is illustratief voor de boosheid bij veel Nederlanders over de asielstroom.

28 oktober

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) stapt op als de parlementaire enquêtecommissie Fyra concludeert dat de NS en de achtereenvolgende bewindslieden op het ministerie van Verkeer en Waterstaat, later Infrastructuur en Milieu, de hoofdschuldigen zijn voor het mislukken van de hogesnelheidslijn.

2016

1 januari

Nederland is een half jaar voorzitter van de Europese Raad. Een van de prioriteiten wordt het vinden van een oplossing voor de enorme vluchtelingenstromen. Dat wordt de ‘Turkije-deal’: illegale migranten die in Griekenland aankomen, worden teruggestuurd naar Turkije – en in ruil neemt de EU voor elke teruggestuurde illegaal een legale asielzoeker op.

6 april

Het raadgevende referendum over het associatieverdrag met Oekraïne wordt gewonnen door de tegenstanders. Bij een opkomst van 32,2 procent (boven kiesdrempel van 30 procent) stemt 61,1 procent van de kiezers tegen. In december bereikt premier Rutte een compromis in Europa door met een aanvulling op het akkoord te komen. De Tweede Kamer gaat akkoord.