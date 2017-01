Obama verrast vicepresident Biden met hoge onderscheiding

Barack Obama heeft op donderdag, vlak voor het einde van zijn termijn als president, zijn plaatsvervanger Joe Biden verrast met de hoge onderscheiding Presidential Medal of Freedom. Het is de hoogste burgelijke onderscheiding van de Verenigde Staten.

In een emotionele ceremonie in het Witte Huis bedankte Obama de vicepresident voor zijn inzet voor het land.

‘Meeste toegewijde en krachtige partner’

De 74-jarige Biden wist niet dat de ceremonie zou plaats vinden. Bij de onderscheiding waren familieleden, vrienden en personeel van het Witte Huis aanwezig. Obama bedankte Biden met de woorden:

“In de afgelopen acht jaar was hij de meest toegewijde en krachtige partner in de vooruitgang die we hebben gemaakt”.

Afgelopen woensdag sprak Obama ook al lovend over Biden met wie hij in de afgelopen acht jaar goed bevriend is geraakt. Hij noemde zijn keus voor Biden als vicepresident “de beste beslissing” die hij ooit had genomen.

Ook Nederlander Joseph Luns onderscheiden

Biden is de derde vicepresident met deze onderscheiding. Nelson Rockefeller ontving de medaille in 1977 van president Gerald Ford, Hubert Humphrey, vicepresident onder Lyndon B. Johnson (1965-1969), kreeg de onderscheiding postuum in 1980.

Andere politici die de medaille ontvingen zijn Dick Cheney, Henry Kissinger, Colin Powell en de Nederlander Joseph Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO.