In de ban van Broadway wint meeste prijzen Musical Award

De reprise van de musical Ciske de Rat is door de jury van de Musical Awards uitgeroepen tot de beste grote musical van dit seizoen. De beste kleine productie is Chez Brood, over rocklegende Herman Brood.

Maar de meeste andere prijzen (vier) werden donderdagavond op het jaarlijkse gala uitgereikt aan In de ban van Broadway, een muzikale komedie met Loes Luca en Tjitske Reidinga die alleen te zien was in theater De La Mar in Amsterdam.

De vijftien Awards werden verdeeld over zeven musicals. Enkele grote titels, zoals Hair en The Lion King, vielen geheel buiten de prijzen. Evenals de miljoenenflop Sky, met liedjes van Marco Borsato. Aanvankelijk had de parodistische familievoorstelling De gelaarsde poes van het Ro Theater de meeste nominaties in de wacht gesleept (tien), maar daarvan werden er slechts twee verzilverd – onder meer voor hoofdrolspeler Alex Klaasen, die zodoende recordhouder is geworden: dit is zijn zesde Musical Award.

Jongste laureaat aller tijden

Een ander record was voor de achtjarige Silver Metz, die bij toerbeurt de rol van de kleine Ciske speelt in Ciske de Rat. Als winnaar van de prijs voor aanstormend talent is hij veruit de jongste laureaat aller tijden. Danny de Munk, die de oudere Ciske speelt, werd niet bekroond.

De publieksprijs, die de laatste jaren steeds werd gewonnen door het voortdurend geprolongeerde Soldaat van Oranje, ging nu naar The Body Guard, de show met nummers van Whitney Houston die al anderhalf jaar in het Beatrix Theater in Utrecht staat en daar tot dusver 750.000 bezoekers heeft getrokken.

Simone Kleinsma kreeg de oeuvreprijs. Zij beleed, net als enkele andere winnaars, haar liefde voor het musicalvak – als reactie op de eerder deze week in deze krant gesignaleerde gêne van sommige theatermakers om hun producties als musical te afficheren. „Laten we elkaars genre gewoon respecteren”, luidde Kleinsma’s oproep.