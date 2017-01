Menselijke resten bij meegenomen materiaal rampplek MH17

Het materiaal van rampplek MH17 dat door journalist Michel Spekkers werd meegenomen en zaterdag overgedragen aan het Openbaar Ministerie, bevat menselijke resten. Dat bevestigt het OM vrijdag.

Spekkers bezocht de plek in Oost-Oekraïne waar de MH17 neerstortte en nam onder meer een bot mee. Het meegenomen materiaal werd zaterdag door het OM in beslag genomen. Het bot blijkt nu toe te behoren aan een slachtoffer van de vliegramp, zo meldt het OM:

“In DNA-onderzoek door het NFI is vastgesteld dat het bot afkomstig is van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald.”