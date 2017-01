Maak ook eens een foto op het moment net vóór het poseren

Het thema van de NRC Fotowedstrijd van de maand januari is ‘Familie’. Chef van de NRC Fotoredactie en voorzitter van de vakjury Natalia Toret heeft al honderden inzendingen voorbij zien komen. “Vooral veel portretten”, zegt ze. “Opvallend is dat de meeste portretten geposeerd zijn. Het is veel leuker om een stapje verder te gaan, of terug eigenlijk, naar het moment net vóór het poseren. Dat het nog lekker rommelig is. Een beetje spontaniteit kan een foto aantrekkelijk maken.”

Zoals op de foto Oud-oom Geluk van Evert Jan Nagtegaal. “De bedoeling was hier vast een keurige, geposeerde familiefoto. Maar de kinderen zijn met hun aandacht ergens anders; staat er iemand naast de fotograaf gek te doen? De kaasstengels en het melkflesje staan ook gewoon in beeld. De oud-oom is de enige die in de lens kijkt. En de hond vindt het allemaal wel best. Een vrolijk beeld om naar te kijken, er gebeurt van alles.”

Creatief en origineel

New Year’s Morning. Marianne van Selow

Als jurylid let Toret uiteraard op technische zaken als kleurcontrast, lichtgebruik, standpunt en afwerking. Maar vooral ook creativiteit en originaliteit worden zeer gewaardeerd. “Er zijn zoveel meer invalshoeken te bedenken dan een geposeerde foto. Iets reportage-achtigs, bijvoorbeeld. Neem de foto New Year’s Morning van Marianne van Selow, een leuk moment. Het ziet eruit als een vakantiehuisje. De zon schijnt, de dag is al even begonnen. Bij deze foto ga je verder kijken, wil je inzoomen op wat ze op tafel hebben staan. Dit is geen toneelspel, dit is echt.”

Geen ruis

Broederschap. Patti Farfan

Er zitten ook heel mooie portretten bij, vindt Toret. Zoals de foto Broederschap van Patti Farfan. “Mooi zoals die grote jongen zijn kleine broertje beschermend vasthoudt. Goede scherpte en mooie onscherpte en verder geen ruis. Zo wil ik er wel meer zien.”

Wat Toret maar wil zeggen: “Gebruik je fantasie, maak het niet te statisch en houd het spontaan. Dan is de kans groot dat mensen langer naar je foto blijven kijken.”

U kunt uw ‘Familie’-foto’s inzenden tot vrijdag 27 januari 17.00 uur via foto.nrc.nl.