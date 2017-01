Jihad-propaganda nu pas aangepakt met nieuwe politie-eenheid

Nederland krijgt een landelijke internetpolitie om propaganda van terreurbeweging IS te bestrijden. De nieuwe eenheid gaat op sociale media speuren naar jihadpropaganda om de berichten door internetproviders te laten verwijderen. Dat bevestigt de Nationale Politie tegenover NRC.

Sympathisanten van IS gebruiken sociale media om zieltjes te winnen. De ‘Internet Referal Unit’ van de Nationale Politie gaat actief op zoek naar hun propaganda en vraagt providers de berichten te verwijderen. Ook zal het team producenten van de propaganda helpen opsporen. Nog deze maand worden vijf gespecialiseerde politiemedewerkers geworven voor de nieuwe eenheid.

Niet tegen alle jihadistische berichten wordt opgetreden; alleen berichten die opruien of werven voor de gewapende strijd worden gemeld aan providers. De politie heeft een half jaar geëxperimenteerd met de aanpak. Negentien jihadistische berichten werden geïdentificeerd. Daarvan werden tien gemeld aan providers, die vervolgens zeven berichten hebben verwijderd. Een deel van de overige negen berichten werd zonder inmenging van de politie verwijderd.

De komst van het internetteam heeft lang geduurd. Al in 2014 beloofde het kabinet in haar Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme dat de politie cyberjihadisten hard zou gaan aanpakken. Ook zou er een zwarte lijst komen van jihadistische websites. Beide maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, erkennen het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Sociale Zaken en Integratie. In ambtelijke kringen wordt gesproken van een „gênante situatie” dat er zo weinig is gedaan op een belangrijk onderdeel uit het Actieprogramma. Het kabinet benadrukt dat jongeren wel op andere manieren „weerbaar” zijn gemaakt tegen jihadpropaganda, zoals via voorlichtingsbijeenkomsten, debatten en voorstellingen.

De Europese politiedienst Europol heeft al langer een internet-eenheid, die succesvol samenwerkt met grote mediabedrijven zoals Facebook en Twitter.

De rol van sociale media in de jihadistische strijd ligt al langer onder vuur. Deze week werd bekend dat nabestaanden van de aanslagen in Parijs en Brussel Twitter aanklagen vanwege ‘nalatigheid’ bij het voorkomen van de verspreiding van IS-propaganda. Familieleden van de slachtoffers beschuldigen Twitter ervan het communicatiekanaal van IS te zijn en eisen een schadevergoeding.