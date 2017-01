Belangrijke overwinningen Iraaks leger in Oost-Mosul

Het Iraakse regeringsleger heeft in Oost-Mosul belangrijke overwinningen geboekt op terreurgroep Islamitische Staat. Dat hebben woordvoerders van het Amerikaanse ministerie van Defensie vrijdag bevestigd volgens Reuters. Het leger heeft nu het grootste deel van Oost-Mosul weer in handen.

Het provinciehuis van Nineveh, gelegen in Oost-Mosul, werd heroverd op IS. Een overwinning met belangrijke symbolische waarde. Volgens de Amerikanen, die het Iraakse leger met luchtaanvallen ondersteunen, zal IS binnen afzienbare tijd uit Mosul zijn verdreven, zo liet een woordvoerder van het leger weten:

“Er is nog steeds veel werk te doen, maar de dagen van IS in Mosul zullen snel ten einde zijn.”

Vrijdag werd IS tevens verjaagd uit een universiteitscomplex in het noordoosten van de stad - het complex dat IS in 2014 innam toen Mosul werd veroverd. Volgens een woordvoerder van het Iraakse leger was het complex de belangrijkste IS-basis in het oostelijke deel van de stad. Met de overwinning hoopt het Iraakse leger beslag te kunnen leggen op de oostoever van de rivier de Tigris, die Mosul doorsnijdt. Pas daarna zal een poging worden gewaagd IS te verjagen uit het westen van de stad. Zeker de helft van het westelijke deel van Mosul wordt nog door IS bezet.

De Tigris, de rivier die de stad in tweeën verdeeld:

‘Nederlandse IS-strijder omgekomen’

Bij een luchtaanval op Mosul zou een Nederlandse IS-strijder zijn omgekomen. Dat maakte de Iraakse militaire inlichtingendienst bekend op de Iraakse televisiezender Iraqi News, aldus ANP. Bij de aanval kwamen in totaal zeker negentig IS-strijders, onder wie veel hoge commandanten, om het leven.

Het zou gaan om een man die zichzelf Abu Omar al-Hulandi noemde. Het is niet bekend wat zijn echte naam was, al wordt de genoemde Arabische naam op internet gelinkt aan een 24-jarige man uit Zoetermeer. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor buitenlandse IS-strijders in het gebied.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen de dood van de Nederlandse IS-strijder niet bevestigen.