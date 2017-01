Veertienjarige ontwerpt drone om landmijnen op te sporen

Hij is pas veertien jaar, maar tekende donderdag een overeenkomst van bijna 7 ton in euro’s met de Indiase deelstaat Gujarat. Die wil een drone die hij ontwikkelde voor de opsporing van landmijnen gaan produceren.

Harshwardhan Zala, die eerder met geld van een innovatieprijs naar het hoofdkwartier van Google Inc. reisde, is inmiddels CEO van zijn eigen bedrijf Aerobotics7.

Zala ontwierp zijn drone het afgelopen jaar. Het toestel vliegt een halve meter boven de grond, detecteert mijnen en kan die met een explosief tot ontploffing brengen. De drone is uitgerust met een camera, infrarood, een beeldsensor en een warmtemeter. Bovendien was Zara na drie testmodellen zover dat het apparaat een vijftig gram wegend explosief kan dragen.

Zala zei tegen de Times of India dat hij al een paar jaar geïnteresseerd is in wetenschap en innovatie en dat hij daarbij zeer wordt gesteund door zijn ouders. Zijn vader is een accountant en zijn moeder huisvrouw.

Zala kwam op het idee voor de ontwikkeling van de drone toen hij op tv zag dat veel soldaten gewond raken, of erger, bij het onschadelijk maken van landmijnen.

Zijn voornaamste doel de afgelopen tijd was het aanvragen van patent op zijn ontwerp. De jongen heeft nog veel meer plannen. Hij gaat nu op zoek naar investeerders. „Ik ben er zeker van dat ze klaar staan om in mijn bedrijf te investeren”, zei Zala. Uiteindelijk wil hij een bedrijf hebben dat groter is dan Apple of Google.