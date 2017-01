Ik gun iedereen een golden shower

Het was even zoeken, maar voor de goede verstaander was er de afgelopen week genoeg om over te likkebaarden op taalgebied. Dat begon vorige week vrijdag al met kandidaat Stephan die bij The Voice of Holland moest vertrekken en met een spijtige, parelwitte glimlach zei: „Ik heb het van me af laten weten.” Een mooie verspreking die wat mij betreft een nieuwe staande uitdrukking mag worden.

Waarom? Heel veel mensen laten dingen van zich afweten zonder dat zo te noemen – op Twitter, op tv, in de krant, op Facebook. Gek word je van al die mensen die maar dingen van zich af laten weten – altijd van zich af, en nooit naar zich toe – zonder zich erom te bekommeren waar het allemaal aankomt.

Wat ik zo mooi vond aan Stephan, was dat hij het gebruikte als iets negatiefs. Hij had gefaald, door het van zich af te laten weten. Mag van mij zo 2017 én de Dikke van Dale in.

Minstens zo mooi vond ik het ‘granny shot’, oftewel het ‘omaschot’, waarover ik maandag in de Volkskrant las. Bedoeld werd een onderhandse worp die een basketballer had gebruikt in een belangrijke wedstrijd en natuurlijk scoorde hij ermee, logisch, met een schot van een oma. Ik had zelf vroeger in ieder geval van die heldhaftige oma’s, die gepokt en gemazeld van de levenswijsheid een balletje kwamen meespelen in het spel des levens en dan geheel op eigen wijze glorieerden.

Helaas was het granny shot hier laatdunkend bedoeld, kijk nou hoe suf, een onderhandse worp. Net zoiets als „throw like a girl”, alsof oma’s niet awesome zijn. Hoeveel van die basketballers die het granny shot nu lopen te dissen zullen niet ooit een granny schop onder hun kont hebben gehad? En dan nu schamper doen? Ik dacht het niet.

Datzelfde heb ik bij de golden shower van Donald Trump. Ik denk dat iedereen na deze week weet dat het plasseks betekent. Erg jammer. Want ik denk altijd aan heel andere dingen als ik golden shower hoor, namelijk gouden douches en goudenregens.

Niet dat ik fan ben van de treurige goudenregens die bij mij achter aan de singel staan, maar ik ben dol op douchen, sterker nog, daar krijg ik mijn beste ideeën, en een gouden douche lijkt me in dat opzicht dus precies de juiste uitdrukking.

Golden shower zou sowieso iets moeten zijn met een gouden glans, iets voor prinsessen, zoals het meisje uit het sprookje van Vrouw Holle, die op het einde door een regen van goudstukken loopt en gelouterd thuiskomt.

Ik zie dan ook meteen zo’n golden shower voor me op kantoor, voor collega’s die hun targets gehaald hebben; ik zie stralende regenbogen met aan het einde grote potten met goud, ik zie Charlize Theron in de reclame voor het parfum J’adore terwijl ze door een zee van goud waadt in een gouden gewaad, ik zie gouden bergen die beloofd worden, de gouden gloed van het zonlicht op de haven van Napels op een warme middag in september – als een goudenregen.

Maar nee. Het is iets met urine en seks. En dan deze week dus ook nog eens met Donald Trump. Het Britse Metro probeerde het op zijn site nog wat positiever te laten klinken door het ‘water sports’ te noemen waarin Trump geparticipeerd zou hebben. Kijk, daar hou ik van, van water en van sport. Maar verder was het natuurlijk geen gouwe douche, maar een kouwe douche.

Eeuwig zonde.