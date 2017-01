Het leven in Oost-Mosul komt weer op gang

De herovering van Mosul in Noord-Irak op IS, is deze week een belangrijk stuk dichterbij gekomen met de verovering van enkele wijken in het oostelijke deel van de stad. Daardoor staan de Iraakse troepen nu aan de oevers van de rivier de Tigris, die de stad in tweeën deelt. In het westelijke deel is IS echter nog heer en meester.