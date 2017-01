Het einde van een bijzondere bromance in het Witte Huis

Met beetje historische fantasie kan je de vriendschap tussen de Bijbelse figuren Koning David en Jonathan als de eerste bromance beschouwen. Een andere bekende niet-seksuele vriendschap tussen mannen is tussen de acteurs Matt Damon en Ben Affleck, maar het begrip bromance kreeg wereldfaam door de innige band tussen de Amerikaanse president Barack Obama en vicepresident Joe Biden.

De bijzondere vriendschap tussen de twee machtigste mannen van de Verenigde Staten werd op donderdag nog eens zichtbaar. Obama onderscheidde, tot grote verrassing van Biden, de vicepresident met de hoogste burgelijke onderscheiding van het land: The Presidential Medal of Freedom. Na het omhangen van de medaille volgde een stevige omhelzing.

Gearmd lopen, omhelzingen, liefdevol glimlachen

Obama benadrukte nog eens hoe belangrijk Biden voor hem was in de afgelopen acht jaar als president. “Het is mijn beste beslissing geweest als president [om zijn voormalig rivaal voor het presidentsschap van 2008] aan te stellen als vicepresident”, zo liet Obama weten. En daarmee leek hij niet te overdrijven. Biden zorgde ervoor dat hij een betere president werd, aldus Obama.

Dat de waardering wederzijds is blijkt uit Bidens woorden. In zijn aanvaardingsspeech blikt hij terug op de moeilijke periode rond de de dood van zijn zoon Beau die in 2005 overleed aan hersenkanker. Om zijn vrouw en kinderen te helpen overwoog Biden om zijn huis te verkopen, Obama wilde hier niets van weten en bood hem geld aan.

Dat de 55-jarige Obama en de 74-jarige Biden een bijzondere band ontwikkelden was al snel duidelijk. Bijvoorbeeld ook door de felicitatietweet van Biden.

Een vriendschap die ook fysiek werd geuit. Gearmd lopen door de tuin van het Witte Huis, omhelzingen, liefdevol glimlachen: de beide mannen deinsten er niet voor terug om dit in de openbaarheid te tonen. De Amerikaanse website Business Insider zette een aantal foto’s op een rij.

44 pictures of the incredible bromance between President Obama and Vice President Biden https://t.co/bznNhHrWh8 pic.twitter.com/QEtO2jeThE — Business Insider (@businessinsider) December 29, 2016

Ze wisten ook handig gebruik te maken van hun bijzondere bromance door aandacht te vragen voor de ‘Let’s move’ campagne.

De bromance was na de verkiezingswinst van Donald Trump ook voer voor grappen. In memes werd Biden neergezet als een kwajongen die de komst van Trump flink wilde gaan traineren.

Biden: I changed the wifi password.

Obama: Joe…

Biden: It's "PssyGrbbr45" now.

Obama: No, Joe.

Biden:… pic.twitter.com/hA6ozU0Hww — Khary Penebaker (@kharyp) November 12, 2016

Obama: Did you replace all the toiletries with travel size bottles?

Biden: He's got tiny hands Barack, I want him to feel welcome here pic.twitter.com/e7NRIZ43Ww — Josh Billinson (@jbillinson) November 11, 2016