Geheim bezoek? Marine Le Pen gesignaleerd in Trump Tower

Wekelijks verspreidt het Front National de agenda van presidentskandidaat Marine Le Pen. Maar een reis naar de VS is nooit aangekondigd. Had ze haar bezoek aan de Trump Tower in New York donderdag al geheim willen houden, dan heeft ze daar niet veel moeite voor gedaan. Voor het oog van de postende journalisten, dronk ze koffie in het keldercafé van het hoofdkwartier van de aanstaande Amerikaanse president.

Op een foto die ooggetuigen op Twitter plaatsten, zit Le Pen aan tafel met haar partner en FN-vicevoorzitter Louis Aliot, een nog niet geïdentificeerde man en de Italiaans-Amerikaan George ‘Guido’ Lombardi. Deze benedenbuurman van Trump – hij bewoont de 62ste en 63ste etages – heeft zich regelmatig opgeworpen als go-between tussen Trump en Europees populistisch rechts. Hij zorgde er volgens blog Politico voor dat een naaste adviseur van Le Pen, Ludovic De Danne, in november werd uitgenodigd voor het overwinningsfeestje van Trump.

I answer yes to the invitation of Stephen Bannon, CEO of @realDonaldTrump presidential campaign, to work together. https://t.co/tPSoY5A2vS — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 12 november 2016

Was Le Pen in New York om Trump te ontmoeten, zoals eerder haar Britse evenknie Nigel Farage? Volgens Trumps woordvoerder was er geen afspraak. Ook Lombardi ontkent dat dit de bedoeling was. „Ik heb Donald geïnformeerd”, zegt hij tegen weekblad Paris Match, „maar ik heb hem niets gevraagd. (..) En Marine heeft haar trots. Ze heeft me gezegd: ‘Als hij me wil ontmoeten, dan moet hij maar bellen’.” Le Pen is naarstig op zoek naar geld voor haar campagne. Lombardi zegt de volgens hem „Franse Trump” woensdag in zijn appartement in contact te hebben gebracht met 35 potentiële donateurs.

Volgens het FN was Le Pen in de eerste plaats in New York „voor enkele dagen rust” om zich op te laden voor de nu snel beginnende Franse campagnes. Le Pen was de enige prominente Franse politicus die in november enthousiast reageerde op Trumps overwinning.