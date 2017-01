Erdogan: vertrek Turkse troepen van Cyprus uitgesloten

Na dagen onderhandelen over de toekomst van Cyprus, benadrukte de Turkse president Erdogan vrijdag dat Turkse troepen op het eiland aanwezig zullen blijven. Daarmee lijkt een akkoord over hereniging van het eiland lastig te worden. Eerder liet secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres nog weten erop te vertrouwen dat een akkoord over het eiland binnen handbereik was.

Cyprus is al meer dan veertig jaar verdeeld, nadat Turkije het eiland in 1974 binnenviel in reactie op een coup. Sindsdien is het eiland gescheiden in een Grieks deel in het zuiden, dat sinds 2004 lid is van de Europese Unie, en een Turks deel in het noorden, dat alleen door Turkije erkend wordt en internationaal als bezet gebied wordt beschouwd.

Er leek deze week schot te zitten in een akkoord over de toekomst van Cyprus, nadat de leiders van Grieks- en Turks-Cyprus in Genève onderhandelden. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vredesonderhandelingen zonder akkoord afgerond, met als voornemen volgende week verder te onderhandelen. Dat Erdogan nu echter zegt dat terugtrekking van Turkse troepen “uitgesloten” is, lijkt een vredesakkoord op losse schroeven te zetten. Later voegde Erdogan toe dat alleen als Griekenland eerst al haar troepen zou terugtrekken een eventueel vertrek van Turkse troepen bespreekbaar zou zijn.

In een reactie liet de Griekse regering weten dat een een rechtvaardige oplossing voor de Cyprische kwestie alleen kan ontstaan als “de bezetting” van het noordelijk deel door de Turken beëindigd wordt, meldt persbureau AFP. Ook de Grieks-Cypriotische president Nicos Anastasiades verklaarde eerder op vrijdag dat Turkse soldaten Cyprus moeten verlaten.