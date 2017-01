Dit zijn de boeken die NRC deze week bespreekt

●●●●● Hans Janssen: Piet Mondriaan Piet Mondriaan was geen kluizenaar, maar een wereldse en sociale kunstenaar die wel degelijk geslachtelijke omgang met vrouwen had, blijkt uit deze nieuwe biografie. Lees de recensie van Bernard Hulsman: ‘Het seksleven en de inspiratie van Piet Mondriaan‘ Een nieuwe kunst voor een ongekend leven. Hollands Diep, 659 blz. € 40,-

●●●●● Anton Anthonissen & Evert van Straaten: De Stijl – 100 jaar inspiratie Uitgangspunt van De Stijl – 100 jaar inspiratie, is dat ‘geen kunstrichting, geen kunstwerk tot stand komt als een onbevlekte ontvangenis, ondanks wat de bedenker of maker ervan beweert.’ Lees de recensie van Bernard Hulsman: ‘Het seksleven en de inspiratie van Piet Mondriaan‘ De Nieuwe Beelding en de internationale kunst. Waanders, 368 blz. € 29,95.

●●●●● Jacob Groot: Geloof in mij Eddie Combo, hoofdpersoon in Jacob Groots nieuwe roman, biedt enig houvast in de vele reflecties over geloof en ongeloof, vertelsels, anekdotes, bezopen scholastiek en in verbluffende lyrische erupties. Lees de recensie van Arnold Heumakers: ‘Laat ons opgaan in iets dat groter en hoger is‘ Een gelijkenis. De Harmonie, 315 blz. € 24,90.

●●●●● Rindert Kromhout: Een Mann Lef kan Rindert Kromhout niet worden ontzegd. Je moet het maar durven, een historische roman schrijven over de familie Mann – misschien wel Duitslands meest beroemdste schrijversfamilie – met als rode draad de getroebleerde relatie tussen zoon Klaus en vader Thomas. Lees de recensie van Mirjam Noorduijn: ‘Een bildungsroman over de zoon van Thomas Mann‘ Leopold, 377 blz. € 18,99.

●●●●● Annelies Verbeke: Halleluja De mensen in Verbeke’s verhalen zijn altijd wel een beetje jaloers, gefrusteerd of rancuneus en uiten die gevoelens vaak op een indirecte manier. En er gebeuren ook rare, kafkaëske dingen. Lees de recensie van Janet Luis: ‘Ineens is die vrouw een bruine beer‘ De Geus, 222 blz. € 19,99.

●●●●● Lyndal Roper: Luther Het is moeilijk om enige sympathie op te brengen voor deze Duitse reformator. Hij was een felle antisemiet met een hoge eigendunk en loog erop loos. Lees de recensie van Joost Vermeulen: ‘Luther en zijn vadercomplex‘ Een biografie. Vert. Rob Hartmans en Jan Dirk Snel. Ambo/ Anthos, 512 blz. € 39,99.

Lees ook: Obscure monnik verandert de wereld - Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op een kerkdeur timmerde. Vanuit een perifeer stadje en een matige drukkerij kwam het tot het grootste schisma in het westerse christendom.

●●●●● Amy Liptrot: De uitweer Ze vertrok van de Orkney-eilanden, raakte in Londen verzeild in drank en drugs en keerde huiswaarts. De natuurbeschrijvingen van Amy Liptrot zijn bijzonder, haar notities gezwollen. Lees de recensie van Roos van Rijswijk: ‘Mag het een beetje minder, alstublieft‘ Vert. Robbert-Jan Henkes. Ambo Anthos, 256 blz. € 21,99.

●●●●● Iain Levison: De gedachtelezer In De gedachtelezer maakt Iain Levison (1963) de afluisterpraktijken van overheidsdiensten puur persoonlijk: politieagent Snowe is zonder het zich te herinneren onderdeel van een overheidsprogramma dat bij een handvol Amerikanen latente telepathie implanteerde, een eigenschap die op een onvoorspelbaar moment geactiveerd raakt. Lees de recensie van Robert Gooijer: ‘Het kan dus toch: menselijke technothrillers‘ Vert. Ton Heuvelmans. De Geus, 249 blz. € 19,99.

●●●●● Warren Ellis: Normal Ellis schrijft hilarisch, de techno-noir novelle Normal is memorabel weird en claustrofobisch. Bovendien is de angst die de futurologen bevangt verontrustend besmettelijk; Normal is een bijzonder boek. Lees de recensie van Robert Gooijer: ‘Het kan dus toch: menselijke technothrillers‘ Farrar, Straus and Giroux, 160 blz. € 17,50.

●●●●● Sebastian Barry: Dagen zonder eind ‘Een wonder van een boek,’ zei de jury van de Costa Award over de nieuwe roman van de Ier Sebastian Barry. En daarin hebben ze volledig gelijk. Lees de recensie van Rob van Essen: ‘Ieren knipperen niet met hun ogen op een slagveld‘ Vert. Jan Willem Reitsma, Querido, 256 blz. € 18,99.

●●●●● Wolfgang Bauer: De geroofde meisjes Voor het eerst is er een authentiek relaas verschenen van de ontvoerde meisjes in Nigeria. Gruwelijke details over de methodes van Boko Haram geven een unieke inkijk in het leven daar. Lees de recensie van Koert Lindijer: ‘Zwijg vrouw, je verricht hier het werk van God‘ Vert. Marcel Misset. Walburg Pers, 192 blz. € 19,95/