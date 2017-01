‘Die kant gaan we dus niet meer op’

Gejuich. Een koppel met rode wangen neemt een reis naar het Turkse Bodrum in ontvangst (vijf sterren, all-inclusive, waarde 3.000 euro). Cuma Turgut, manager van de organisatie die de gratis reis verloot, filmt het spektakel staand op een rode zitkubus. De prijs is een lokkertje om toeristen naar het door aanslagen geplaagde Turkije te krijgen, zegt Turgut. Zijn remedie: snoepreisjes en positieve publiciteit. „Noem onze naam in je artikel en je krijgt wat van me.” Pardon? „Eén week gratis vakantie. Het complete pakket.”

In 2016 werden 35,5 miljoen binnen- en buitenlandse vakanties ondernomen, een procent meer dan het voorgaande jaar, maakte onderzoeksbureau NBTC-NIPO afgelopen dinsdag bekend. De kans is groot dat die stijging doorzet in 2017. Op de Utrechtse vakantiebeurs, gemiddeld 15.000 bezoekers per dag, bieden 1.100 organisaties 700 vakantiebestemmingen aan. Nieuwkomers op de beurs zijn onder meer China, Namibië, Ethiopië en Mauritius. Prominenter aanwezig dan vorig jaar, met zes à zeven stands: Iran. Iran is hip.

Marjan (75) en Nanko (77) Dijkveld uit Haastrecht zijn in een Iran-stand verzeild geraakt. Overwegen ze naar Iran te gaan? Nee, eerder een fietsreis langs de Donau. Maar bij de ingang kregen ze consumptiebonnen voor Iraanse soep. Marjan: „We aten ook al Surinaamse Roti.” Nanko: „We komen hier natuurlijk niet voor de frikadellen.” Boeken doen ze zelf, het liefst via internet – wel zo gemakkelijk.

Kees (68) en Ans (69) ten Have uit Bergen zitten in het Turkijegedeelte en hebben een kroketje gegeten. Dit duo reisde al naar Sri Lanka, Vietnam, Israël, en met de caravan naar Frankrijk. En naar Egypte, Tunesië en Turkije. Kees kijkt naar de lege Turkije-standjes aan de overkant: „Die kant gaan we niet meer op.”

Nederland Utrecht 12012017 - De vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Foto: David van Dam

Foto David van Dam

Foto David van Dam

Uit de statistieken blijkt dat het aantal Nederlandse toeristen naar Turkije daalde in 2016 met dertig procent. En de meest gesteldde vraag aan Tim Kuyt bij de Egypte stand luidde: „Is het wel veilig?” Bij ons is het aantal Nederlandse toeristen in één jaar gedaald van 75.000 naar 7.900, zegt Mohamed Attia van Inspiring Tunesia. Attia: „Ik hoop dat het negatieve reisadvies snel wordt ingetrokken.” Voor Turkije en Egypte is het reisadvies iets positiever.

De afhakers gaan nu naar Spanje. Sommigen misschien naar Duitsland. Diana (49) en Peter (51) Toussaint uit Uitgeest overwegen een reis naar Senegal. De Toussaints – Diana zit in een rolstoel wegens een evenwichtsstoornis – kwamen naar de beurs om vragen te stellen die op internet niet beantwoord werden, zeggen ze. Is het land veilig? Zijn de ziekenhuizen schoon en betrouwbaar? En ze genieten ook al van dit dagje uit. Diana: „Thuis heb ik niets te doen. Ik leef hier echt naar toe. Voor ik op vakantie ga, heb ik drie maanden voorpret.”