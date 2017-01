De sneeuw is in het land

De sneeuwval van afgelopen nacht zorgde voor problemen op de weg in het midden en oosten van het land. Zo viel er tot 12 centimeter in de Betuwe. Natuurgebied de Posbank werd afgesloten wegens gevaar voor vallende takken. In Heerlijkheid Beek, bij Berg en Dal, trof fotograaf Flip Franssen vooral een stil en sereen wit landschap.