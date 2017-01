Gedurende de acht jaar van zijn presidentschap kreeg één fotograaf vrijwel onbeperkte toegang tot Obama. Pete Souza was in de Oval Office en de Situation Room. In Air Force One vloog hij mee de wereld over. Maar Souza maakt ook graag spontane kiekjes en toonde ons een menselijke president. Barack Obama de familieman, de grappenmaker, kindervriend en bovenal de charmeur.