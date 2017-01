Bijna 4.000 kilo cocaïne gevonden in loods Hazeldonk

De politie en douane hebben donderdag in een loods in het Brabantse Hazeldonk een partij van bijna vierduizend kilo cocaïne in beslag genomen. Dat meldt de politie vrijdag op haar website. De politie heeft drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel en –handel.

De drugs zaten verstopt in dozen met bananen. De dozen werden via de haven van Antwerpen overgebracht naar de loods. De Belgische douane tipte de Nederlandse collega’s over een vermoedelijk drugstransport. Bij het controleren van de loods werden vervolgens zowel de drugs als de drie verdachten aangetroffen die de vrachtwagen met drugs uitlaadden. De verdachten zitten momenteel in beperking en worden gehoord door de politie.

In juni 2016 werd een vergelijkbare hoeveelheid cocaïne - bijna vierduizend kilo - onderschept in de haven van Rotterdam. De drugs waren toen verstopt in een container met ananassen die aangevoerd werd uit Costa Rica. Het Openbaar Ministerie sprak toen van de op één na grootste vangst ooit: in 2005 werd in de haven een lading van 4.200 kilo ontdekt.

Hazeldonk ligt bij de grensovergang tussen Nederland en België. De tekst loopt door na de kaart:

Meer cocaïne onderschept

Ook op vrijdag maakte het OM bekend dat in de eerste week van januari een drugstransport van 473 kilo cocaïne is onderschept in de Rotterdamse haven. Donderdag werd een 54-jarige man uit Numansdorp aangehouden. Hij is vermoedelijk betrokken bij het transport.

De drugs waren verstopt in een lege tankcontainer die onderweg was uit Suriname. De cocaïne was verpakt in zilverkleurige pakketten die aan de voor- en achterkant van de tankcontainer achter metalen platen waren bevestigd. De drugs zijn inmiddels vernietigd.