AZ doet wat het moet doen en wint uit bij Go Ahead

AZ heeft de eerste eredivisiewedstrijd na de winterstop uit bij Go Ahead Eagles met 1-3 gewonnen. De wedstrijd leek lang op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste twintig minuten werd nog vier keer gescoord.

In de eerste helft waren de beste kansen voor de bezoekers. Onder meer Ben Rienstra (schot) en Muamer Tankovic (kopbal) kregen goede mogelijkheden om de score te openen, maar lieten dit na. Namens Go Ahead was nieuweling Elvis Manu enkele keren dreigend.

In de 69ste minuut was het AZ-topscorer Wout Weghorst die de 0-1 aantekende. Voor Weghorst was het alweer zijn tiende doelpunt dit seizoen. Enkele minuten later werd Go Ahead-trainer Hans de Koning door scheidsrechter Danny Makkelie naar de tribune gestuurd na aanmerkingen op de leiding. Vijf minuten voor tijd maakte AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh met een schitterend schot van grote afstand de 0-2. Go Ahead kwam in de 89ste minuut via een door Jarchinio Antonia benutte penalty nog dichterbij, maar in blessuretijd kreeg ook AZ nog een penalty, die door Jahanbakhsh werd binnengeschoten.

Door de overwinning stijgt AZ voorlopig naar de vierde plaats op de ranglijst. Go Ahead blijft hekkensluiter.